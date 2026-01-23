Copii de 4 şi 5 ani, căzuţi în Someşul îngheţat, după ce s-au dat pe derdeluş. Unul a fost salvat de un tânăr

Un copil este căutat de echipele de intervenție după ce a dispărut în râul Someșul Mic, în municipiul Gherla. Incidentul a avut loc joi, 23 ianuarie, în jurul orei 15:00, în zona digului râului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, doi minori, în vârstă de 4 și 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluș amenajat pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Cei doi copii ar fi fost luați de curentul apei.

Un minor de 9 ani, care ar fi observat incidentul, s-a deplasat imediat spre primele locuințe din zonă și a alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Minorii s-ar fi dat pe un derdeluș amenajat pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă

Articolul continuă după reclamă

Un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din apă pe copilul de 5 ani. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Celălalt minor, în vârstă de 4 ani, este în continuare căutat. În urma apelului la 112, la fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, precum și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Operațiunile de căutare sunt în plină desfășurare. Pompierii Detașamentului Dej, împreună cu scafandrii Detașamentului 1 Cluj-Napoca, desfășoară o misiune de căutare-salvare în râul Someș.

Un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din apă pe copilul de 5 ani. Celălalt e căutat

Intervenția are loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla. La fața locului au fost alocate o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu o barcă de salvare, precum și un echipaj SMURD. Eforturile sunt desfășurate în colaborare cu echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

Autoritățile continuă căutările și verificările specifice pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰