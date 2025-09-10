Un român din doi crede că Nicolae Ceauşescu a fost un conducător bun, arată un studiu publicat astă vară. Asta şi pentru că în şcoală ori nu ni se predă nimic despre comunism, ori este transformat într-o sărbătoare plină de amuzament: cu cravate roşii la gât şi eugenii. În Satu Mare, o grădiniţă de stat chiar a început anul școlar cu portretul "iubitului conducător" pe masă. Exact cum era în anii comunismului, doar că atunci era fără veselie. Copiii au venit costumați în pionieri și șoimi ai patriei şi au fost puşi să recite poezii patriotice. Părinții au admirat o expoziţie cu obiecte de pe vremuri, şi-au amintit de copilărie şi nimeni nu şi-a pus întrebarea: ce sărbătorim noi aici? Imaginile au stârnit revoltă pe rețelele sociale şi au declanșat o anchetă oficială. Legea condamnă promovarea foștilor lideri acuzați de genocid.

Uniforme albastre, șnururi de pionier, cântece şi poezii patriotice, dar şi jocurile simple de odinioară. Aşa a arătat prima zi la o grădiniţă din Satu Mare. Printre obiectele expuse s-au strecurat și jucării, dar și cărți din comunism. Biografia lui Nicolae Ceaușescu, dar şi o broşură care explica valorile epocii, şi unde apare chipul dictatorului, au fost cele mai controversate exponate. Inspectoratul şcolar din Satu Mare s-a autosesizat, iar poliţia a deschis dosar penal.

"Se va constitui o comisie de cercetare, iar cei implicați, cadre didactice, părinți sau voluntari. Va fi întocmai un raport, vor fi audiați. Ideea de a aduce îna actualitate copilăria de altă dată nu este un lucru greşit. Dar subiectul trebuie abordat la nivelul de înţelegere şi raportat la particularităţile de vârstă ale elevilor. Prezența imaginii dictatorului Nicolae Ceaușescu este regretabilă și inacceptabilă", a declarat Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general Satu Mare. Dacă pentru internauţi şi autorităţi e vorba despre o greşeală regretabilă, părinţii nu sunt tocmai deranjaţi de tematica aleasă.

Şi conducerea grădiniţei se apără. Nu are însă o explicaţie clară pentru apariţia "iubitului conducător" la festivitate. "Se miza cum era pe vremuri, în copilărie, prima zi de grădiniţă-şcoală şi cum este acum, prima zi de grădiniţă- şcoală. Erau nişte activităţi în curtea grădiniţei. Nişte jocuri din copilăria noastră : de-a prinselea, raţele şi vânătoprii, tras de sfoară, scrisul pe tablă. Grădiniţa noastră nu doreşte nicun omagiu adus niciunui preşedinte vechi", a declarat Renata Silaghi, director grădiniță Voinicelul Satu Mare.

O plângere la Poliţie a fost făcută totuşi de un părinte. Şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a condamnat gestul educatoarelor, spunând că au transformat festivitatea "într-un spectacol de propagandă comunistă". Conform legii, "în unitățile de învățământ este interzisă desfășurarea de activități cu caracter politic de orice fel". Ba mai mult, este sancţionată promovarea cultului persoanelor responsabile de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război.

