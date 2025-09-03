Misiune contracronometru pentru pompierii ieşeni într-un în comuna Leţcani. Un copil de 10 ani s-a aruncat într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, după o ceartă cu părinţii. Din fericire, apa din fântână avea doar 50 de centimetri şi, astfel, a fost evitată o tragedie.

După câteva minute bune de negocieri, cel mic a fost scos în siguranţă la suprafaţă şi a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale de specialitate.

Copil de 10 ani, salvat din fântână la Leţcani

"În această seară, în satul Cogeasca, comuna Lețcani, un minor în vârstă de 10 ani a coborât într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, în care se afla un strat de apă de circa 50 cm, în urma unei dispute cu părinții.

Copilul a refuzat inițial să iasă din fântână, fiind conștient și cooperant doar parțial.

La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu:

•o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și cinci pompieri militari;

•un echipaj de prim-ajutor calificat (EPA), cu trei pompieri paramedici.

Minorul a fost scos în siguranță de către echipajul de intervenție și predat echipajului medical EPA pentru evaluare. Acesta este conștient și urmează să fie supus investigațiilor medicale de specialitate.

Recomandări preventive:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

•supravegherea permanentă a copiilor în apropierea fântânilor, puțurilor și a altor locuri care pot prezenta risc;

•acoperirea corespunzătoare și securizarea fântânilor pentru a preveni accesul neautorizat;

•menținerea unei comunicări deschise cu copiii, astfel încât aceștia să nu recurgă la gesturi riscante în situații de conflict sau supărare;

•solicitarea de sprijin specializat atunci când copiii manifestă comportamente ce pot pune în pericol propria siguranță", au trasmis, ieri, reprezentanţii ISU Iaşi.

