Copil de 12 ani, strivit de o cruce de 100 kg, într-un cimitir din Cluj. Venise să viziteze mormântul bunicii 

Tragedie, aseară, într-un cimitir din județul Cluj! Un adolescent de doar 12 ani a murit după ce o cruce grea din beton s-a desprins și a căzut peste el. Totul s-a petrecut sub privirile tatălui său, care se afla la doar câțiva metri distanță și îngrijea mormântul bunicii.

Totul s-a întâmplat puțin după ora 17, când băiatul de 12 ani a mers cu bicicleta la cimitirul din localitatea Vultureni, unde se afla deja tatăl său, care amenaja mormântul bunicii, decedată în urmă cu o săptămână. În doar câteva clipe, ceea ce trebuia să fie o simplă vizită la cimitir s-a transformat într-o tragedie.

Băiatul s-a îndepărtat de tatăl său doar câțiva metri și s-a sprijinit de acest mormânt, a cărui cruce din beton nu era prinsă corespunzător. Monumentul funerar, de peste 100 kg, a cazut peste el si l-a strivit, astfel că nu a mai avut nicio șansă.

Disperat, bărbatul și-a luat fiul în brațe și a fugit în sat pentru a cere ajutor. În urma apelului la 112, au intervenit de urgență polițiști și echipaje medicale. În ciuda eforturilor depuse de salvatori pentru a-l resuscita, viața băiatului de 12 ani nu a mai putut fi salvată.

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"Ajunşi la faţa locului, medicul şi paramedicul au găsit minorul în stop cardio respirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, iar pentru a sprijini partea medicală, din dispeceratul ISU SAJ CLUJ a fost trimis şi un elicopter Smurd", a declarat Olar Paul, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj.

Monumentul funerar, extrem de greu, era susținut de un singur fir de fier-beton şi se putea prăbuși cu ușurință. Localnicii spun că astfel de monumente reprezintă un adevărat pericol, mai ales că, de multe ori, copiii se joacă în cimitir.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în funcție rezultatul anchetei, persoana care a realizat și montat monumentul funerar ar putea fi trasă la răspundere.