Virus mortal pe un vas de croazieră în Atlantic. 3 persoane au murit din cauza unei infecţii cu hantavirus

Trei persoane au murit, iar o alta este în stare critică în urma unui focar suspect de hantavirus pe o navă de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Victimele sunt cetăţeni olandezi, în vârstă de 69 şi 70 de ani, scrie BBC .

Trei morţi pe un vas de croazieră, după ce ar fi fost infectați cu hantavirus. Cum se manifestă virusul

Focarul a fost semnalat la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania olandeză Oceanwide Expeditions, cu o capacitate de 170 de pasageri şi aproximativ 70 de membri ai echipajului. Nava a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, şi a fost localizată cel mai recent în largul Capului Verde, unde a şi rămas ancorată.

Victimele sunt un cuplu de olandezi, în vârstă de 69 și 70 de ani. Trupul celei de-a treia persoane decedate se află încă pe navă, potrivit BBC. Un cetățean britanic, în vârstă de 69 de ani, este internat în stare critică la terapie intensivă în Johannesburg. Acesta este, până acum, singurul caz confirmat de hantavirus.

Alte două persoane de la bord, membri ai echipajului, au nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, susține că aceștia nu au fost lăsați să debarce în Capul Verde pentru tratament.

Epidemiologul Michael Baker a declarat pentru BBC că pasagerii suspectați de infectare cu hantavirus ar fi contractat virusul înainte de a urca pe nava de croazieră, din cauza perioadei lungi de incubație.

El a subliniat că infectarea oamenilor cu hantavirus este rară, iar apariția bolii pe o navă de croazieră este "foarte neobișnuită". Potrivit acestuia, orice persoană care prezintă simptome la bord ar trebui evacuată rapid și transportată la un spital unde poate primi îngrijiri de terapie intensivă, pentru a-și crește șansele de supraviețuire.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor. Infecțiile apar de obicei atunci când virusul se răspândește în aer din urina, excrementele sau saliva unei rozătoare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Deși rar, acesta se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de hantavirus sunt raportate la nivel global

Se estimează că există 150.000 de cazuri de HFRS la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al Institutelor Naționale de Sănătate. Mai mult de jumătate din cazuri apar de obicei în China.

Cele mai recente date din SUA arată că, între 1993, când a început supravegherea hantavirusului, și 2023, au existat 890 de cazuri în țară.

Cu toate acestea, virusul Seoul, una dintre principalele tulpini de hantavirus purtate de șobolanii norvegieni (cunoscuți și sub numele de șobolani maro), se găsește la nivel mondial, inclusiv în SUA. Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă. Pacienții cu simptome severe pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, unii pot necesita intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele din locuințe sau de la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus. Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de intrare din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele pot pătrunde în locuințe.

Se recomandă, de asemenea, purtarea echipamentului de protecție atunci când se curăță excrementele rozătoarelor, pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Cazul lui Betsy Arakawa, soţia actorului Oscar Gene Hackman

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului câștigător al premiului Oscar Gene Hackman, a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus. Medicii legiști consideră că Arakawa a contractat HPS, cea mai comună tulpină din SUA, care a dus la decesul ei.

Cuiburi și câteva rozătoare moarte au fost găsite în anexele casei sale, unde a fost găsită. Înregistrările poliției au arătat că Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covid-ului în zilele dinaintea decesului.

