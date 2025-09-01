Un copil de nici doi ani a murit înecat întru-un iaz din curtea unui restaurant din Timişoara. Băieţelul fusese lăsat singur de educatoare, care şi-a dat seama că lipseşte când trebuia să facă prezenţa elevilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa micuţului. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de tragedie.

Băieţelul de 1 an şi 8 luni era afară, la joacă, împreună cu alţi copii. Cei mici se jucau în curtea unui restaurant, lipit de creşa privată. Cel mai probabil, educatoarele şi îngrijitoarele, i-au lăsat nesupravegheaţi pentru câteva clipe. Băieţelul a ajuns în zona în care era un iaz ornamental. A alunecat şi a căzut în apă.

Copilul nu a mai putut fi salvat

Surse din anchetă spun că angajată grădiniței private avea o înțelegere cu patronul restaurantului şi se folosea de terasa localului ca loc de joacă pentru copii, pe timp de zi, când nu erau clienți. Educatoarea şi-a dat seama, mult prea târziu, că băieţelul lipseşte, când i-a numărat pe elevi şi a observat că acesta lipseşte. Degeaba au fost chemaţi medicii. Cel mic n-a mai putut fi salvat.

Articolul continuă după reclamă

"Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor", a declarat Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Angajaţii grădiniţei au fost chemaţi la audieri pentru a da explicaţii în faţa anchetatorilor. Poliţiştii au deschis o anchetă, în care urmează să stabilească exact firul tragediei.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰