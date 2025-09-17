Accident cumplit, aseară, în judeţul Neamţ. Un copil de doar 6 ani şi-a pierdut viaţa, după ce a fost lovit de o maşină, condusă de un tânăr de 19 ani.

Cel mic a ajuns cu bicicleta pe şosea, atunci când a fost spulberat. Din păcate, medicii nu i-au mai putut salva viaţa băieţelului.

Copil de 6 ani, mort pe o șosea din Neamț

"Astăzi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, de un conducător auto, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 19 ani, conducea un autoturism, pe DC1, în localitatea Brusturi, ar fi surprins și accidentat un minor, în vârstă de 6 ani, ce se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetație și ar fi pătruns pe DC1. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul minorului", au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

