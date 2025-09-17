Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Copil lovit mortal de mașină, pe o șosea din Neamț. Băiețelul de 6 ani mergea cu bicicleta

Accident cumplit, aseară, în judeţul Neamţ. Un copil de doar 6 ani şi-a pierdut viaţa, după ce a fost lovit de o maşină, condusă de un tânăr de 19 ani.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 10:17

Cel mic a ajuns cu bicicleta pe şosea, atunci când a fost spulberat. Din păcate, medicii nu i-au mai putut salva viaţa băieţelului.

Copil de 6 ani, mort pe o șosea din Neamț

"Astăzi, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, de un conducător auto, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier.

Articolul continuă după reclamă

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 19 ani, conducea un autoturism, pe DC1, în localitatea Brusturi, ar fi surprins și accidentat un minor, în vârstă de 6 ani, ce se deplasa cu bicicleta pe un teren cu vegetație și ar fi pătruns pe DC1. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul minorului", au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil accident neamt bicicleta copil mort
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Evenimente » Copil lovit mortal de mașină, pe o șosea din Neamț. Băiețelul de 6 ani mergea cu bicicleta