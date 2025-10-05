Un copil de trei ani a fost găsit mort, într-un canal, în oraşul Mărăşeşti, din Vrancea. Ucis, arată primele date din anchetă, de o haită de câini. Părinţii spun că s-ar fi furişat afară din curte, fără ca ei să îşi dea seama. Iar zona, confirmă şi localnicii, e un pericol de ani de zile din cauza animalor fără stăpân. Sesizări s-ar fi făcut de-a lungul timpului, dar fără vreo soluţie concretă. Autorităţile au şi ele, în schimb, varianta lor.

Trupul mutilat al băieţelului a fost descoperit de un vecin.

"A trecut copilul încolo și l-au apucat câinii. Când s-a dus vecinul cu roaba de gunoi să o ducă, cică ia uite, un copil mort aici. Erau 20-30 de câini", spune un vecin.

Zona împânzită de câini este extrem de periculosă, se plâng localnicii. În apropiere este şi o groapă de gunoi.

"Copilul a vrut să treacă, să se ducă la bunica lui, nu a mai apucat că de aici l-au luat câinii și cum l-au târât de a ajuns aici chiar nu știm", spune o vecină.

Moartea copilului a fost un şoc pentru familie.

"Când am venit am văzut copilul mâncat. E însărcinată şi mai are un copil la mine, are 1 an, eu iau tot asupra mea. Este fata mea, eu am grijă de ea, am grijă de copii, sunt şi ei aşa cum sunt, amărâţi, necăjiţi", a declarat Marcela Costache, bunica copilului.

"Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei", a precizat Cătălina Murariu, purtător de cuvânt al IPJ Vrancea.

Localnicii spun că ar fi făcut şi sesizări la primărie, să vină să strângă animalele de pe străzi. Edilul susţine însă că mulţi dintre câini aparţin localnicilor şi sunt lăsaţi liberi pe străzi.

"Am stabilit că în perioada următoare să strângem mai mulți din zona respectivă și totodată să încercăm și o microcipare a celor care rămân pentru că acolo în zonă mulți sunt câini ai oamenilor care locuiesc în zonă și fiind o zonă mai cu probleme să zic aşa și ridicatul câinilor de acolo e destul de dificil. Se poate face doar în prezența poliției", a declarat Adrian Toderaşc, primar Mărășești.

Primarul spune că doar într-o săptămână au fost strânși de pe străzi aproape 70 de câini fără adăpost.

