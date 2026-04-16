Copilă de 14 ani, orfană, drogată și forţată să se prostitueze, în Drobeta Turnu Severin

O copilă de 14 ani a, instituționalizată, a fost recrutată de un brăbat de 40 de ani, și pusă să se prostitueze în două apartamente din Drobeta Turnu Severin. Banii îi reveneau exclusiv proxenetului, care îi oferea țigări cu canabis.

de Larisa Andreescu

la 16.04.2026 , 17:40
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Mehedinți au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și trafic de droguri de risc.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026, inculpatul, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei fete de 14 ani, instituționalizată, a recrutat-o pentru a o exploata sexual. Victima a fost adăpostită în două apartamente închiriate succesiv în Drobeta Turnu Severin, unde a fost determinată să practice prostituția, în folosul inculpatului.

Totodată, pe perioada exploatării sexuale a fetei, bărbatul i-a oferit pentru consum, în mod repetat, canabis.

În urma percheziției efectuate la locuința inculpatului au fost găsite și ridicate diferite cantități de drog de risc (canabis), țigarete confecționate artizanal conținând canabis, precum și alte mijloace de probă, potrivit Mediafax.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți, joi, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

