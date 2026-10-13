Un bărbat din judeţul Vaslui a fost reţinut de poliţişti după ce şi-ar fi lovit concubina cu un topor în cap, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Coșmarul prin care a trecut o femeie din Neamț, atacată cu toporul de concubinul gelos. Cum a reușit să scape - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Agresiunea a avut loc în noaptea de luni spre marţi, în localitatea Oniceni, potrivit Agerpres.

"Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie de 41 de ani, din Oniceni, se afla la imobilul de domiciliu, împreună cu concubinul său, un bărbat de 36 de ani, din judeţul Vaslui, pe fondul consumului de băuturi alcoolice al concubinului şi al geloziei, între cei doi s-a iscat un conflict spontan, care a degenerat în acte de violenţă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Iniţial, femeia a fost lovită cu palma de bărbat, şi ulterior cu un topor, de mai multe ori, în cap.

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Victima a reuşit să fugă din locuinţă şi a cerut ajutorul vecinilor.

Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, dar femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizorie.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

31 de cazuri de femicid în 2026

La începutul lunii, o femeie în vârstă de 57 de ani tot din Neamţ a fost înjunghiată de propriul soţ. Localnicii spun că disputa a izbucnit din pricina consumului de alcool, iar femeia a fost lăsată să agonizeze până când vecinii au sunat la ambulanţă.

La finalul săptămânii trecute, o femeie a fost ucisă de soț în localitatea Smulți, județul Galați. Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara, în locuința celor doi, în urma unui conflict izbucnit spontan. Suspectul a fost reținut, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acesta este al 31-lea caz de femicid din România în 2026.