Deşi suntem obişnuiţi cu sărbători pe ploaie sau, din contră, cu vreme de primăvară, tot mai sperăm la un Crăciun alb, ca în copilărie. Altfel, facem ce putem să aducem atmosfera de iarnă la noi în casă. Cine nu are talent sau timp, găseşte ajutor în tehnologie. Aplicațiile de inteligență artificială pot sugera combinații de culori, locuri pentru amplasarea bradului sau aranjamente perfecte pentru fiecare colţ al locuinţei. Totuși, cât lăsăm algoritmii să decidă? Nu doar că ne iau bucuria de a organiza Crăciunul în familie, dar ne pot face şi victimele perfecte ale hackerilor.

Crăciunul, între AI şi tradiţie. Tot mai mulţi români lasă algoritmii să decidă cum îşi decorează locuinţele

Pentru un decor de Crăciun în tendinţe, ai nevoie doar de o poză cu spațiul pe care vrei să îl amenajezi, apoi inteligență artificială găseşte soluții pentru tine. Mulţi spun că este un ajutor real dacă vrei să economisești timp sau bani.

"Este un mod de a folosi inteligența artificială și cu siguranță e un loc de unde mă inspir! [...] Poți să dai un suflu nou cu ușurință" a explicat o tânără.

"Folosesc inteligența artificială în toate modurile posibile! [...] Întotdeauna ideile sunt bine venite! Sunt chestii la care nu te gândești și poate te ajută venind din exterior! [...] E acolo ca un mentor virtual" a explicat un alt tânăr.

Inclusiv decorarea bradului de Crăciun se face după o formulă matematică.

"Pentru un brad cu adevărat tradițional, inteligența artificială vine cu o formulă surprinzător de exactă: 60% dintre globuri ar trebui să fie roșii, 25% aurii și doar 15% argintii. Dar, secretul nu stă doar în culori, ci și în lumini, care musai trebuie să fie alb cald, pentru a păstra autenticitatea Crăciunului" a explicat reporterul Observator Ana-Maria Munteanu.

Pericolele la care se expun cei care lasă AI-ul să decoreze în locul lor

Dar magia Crăciunului nu se poate calcula în procente. În plus, specialiştii spun că orice informaţie oferi inteligenţei artificiale se poate întoarce împotriva ta. Hackerii află astfel adresa exactă, câţi membri sunt în familie şi care e bugetul de sărbători.

"Ca orice date care ajung în online, ele pot fi folosite împotriva ta mai devreme sau mai târziu. [...] Faptul că tu pozezi locuința în care te afli, eventual dai și niște cote, înățime tavan... lățime pereți, ajută mai mult AI-ul. E cumva îngrijorător! Dacă o activitate care până acum câțiva ani era a familiei, era menită să îți pună mintea la contribuție, să fii creativ, astăzi externalizăm și această activitate AI-ului" a explicat specialistul în marketing Marian Hurducaș.

Pentru cei care nu concep Crăciun fără implicarea lor personală, magazinele sunt deja pline de oferte. În multe familii, cumpărăturile pentru sărbători au început deja.

"Am luat o pernuță decorativă pentru Crăciun pentru băiețelul meu cu vârsta de 5 anișori. [...] Fiind și un mic bucătar, face cu soția prăjiturele în formă de bezea, ca asta și s-ar bucura tare mult! [...] Pentru lucruri care reprezintă Crăciunul nu e niciodată prea devreme!" a explicat Adrian Cătălin Vișan.

Românii au cheltuit un miliard de lei pe decoraţiuni în 2024

"Avem prețuri care pleacă de la 7 lei până la cele mai generoase bugete. [...] Ne pregătim din timp, produsele de Crăciun apar în magazinele noastre pe la jumătatea lunii octombrie, tocmai ca ele să poată fi achiziționate și de Black Friday cu reduceri de 15% la toate produsele" a relatat reprezentantul unui magazin cu decoraţiuni, Elena Ureche.

Anul trecut, românii au cheltuit peste un miliard de lei pentru a aduce atmosfera de Crăciun în casele lor.

