Crater uriaş pe un bulevard din Capitală. Şoferii, avertizaţi să circule cu atenție

Pericol pe şoseaua Mihai Bravu din Capitală, după ce în carosabil s-a format un crater de aproximativ un metru pătrat. La fața locului au intervenit de urgență echipele Companiei Municipale Termoenergetica, în timp ce polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să evite pe cât posibil zona și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile din teren.

Crater uriaş pe un bulevard din Capitală

Un crater a apărut sâmbătă pe Șoseaua Mihai Bravu din București, în apropierea intersecției cu Bulevardul Camil Ressu. Din cauza surpării din carosabil, traficul a fost restricționat pe sensul dinspre Calea Vitan către Bd. Camil Ressu.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, zona afectată are aproximativ 1 metru pătrat. La fața locului a fost nevoie de intervenția de urgență a echipelor Companiei Municipale Termoenergetica.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să evite pe cât posibil zona în timpul lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară, dar și indicațiile polițiștilor.

Ce spune Poliţia Capitalei

Astăzi, 14 martie a.c., având în vedere producerea unei surpări în partea carosabilă, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 307, a fost restricționat traficul pe Șoseaua Mihai Bravu de la Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

În acest context, s-a impus intervenția imediată a Companiei Municipale Termoenergetica, fiind afectată o porțiune de aproximativ 1 m² pe Șoseaua Mihai Bravu, în proximitatea intersecției cu Bd. Camil Ressu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să evite zona pe durata efectuării intervenției, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

