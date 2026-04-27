Video Planul disperat pus la cale de o tânără din Capitală, ca să scape de iubitul care a zdrobit-o în bătaie

Mai mult moartă decât vie, o tânără de 22 de ani a intrat într-un centru comercial din Bucureşti şi a cerut ajutor, cu ultimele puteri. Iubitul ei o zdrobise în bătaie şi se temea că o va ucide până la urmă. Cu agresorul la câţiva metri la ea, a fost salvată de o femeie necunoscută.

de Ana Grigore

la 27.04.2026 , 19:52

Tânăra de 22 de ani a pus la cale un plan disperat. După ce fost bătută crunt sâmbătă de iubitul ei, care a ţinut-o cu forţa în apartament şi i-a luat telefonul, ca să nu poată cere ajutor, şi-a dat seama că este în mare pericol.

Aseară a reușit să îl convingă să iasă împreună din casă şi să meargă într-un centru comercial. Când a ajuns acolo, s-a dus la toaletă, pentru era singurul loc unde bătăuşul nu venea după ea, şi a rugat-o pe prima femeie care i-a ieşit în cale să o ajute să scape de agresor. Aceasta a alertat paza, iar agentul a chemat Poliţia şi Ambulanţa.

Tânăra a fost dusă de urgență la Spitalul Pantelimon cu răni grave: o coastă ruptă și un plămân perforat. Medicii spun că a fost în pericol să îşi piardă viaţa.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi acuzat de tentativă de omor, pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!
Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Iarna se întoarce în mai: Blocajul atmosferic Omega aduce minime de -5 grade în Europa. România va fi afectată și ea
Iarna se întoarce în mai: Blocajul atmosferic Omega aduce minime de -5 grade în Europa. România va fi afectată și ea
Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica! Momente cumplite pentru familia artistului
Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica! Momente cumplite pentru familia artistului
