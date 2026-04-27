Mai mult moartă decât vie, o tânără de 22 de ani a intrat într-un centru comercial din Bucureşti şi a cerut ajutor, cu ultimele puteri. Iubitul ei o zdrobise în bătaie şi se temea că o va ucide până la urmă. Cu agresorul la câţiva metri la ea, a fost salvată de o femeie necunoscută.

Tânăra de 22 de ani a pus la cale un plan disperat. După ce fost bătută crunt sâmbătă de iubitul ei, care a ţinut-o cu forţa în apartament şi i-a luat telefonul, ca să nu poată cere ajutor, şi-a dat seama că este în mare pericol.

Aseară a reușit să îl convingă să iasă împreună din casă şi să meargă într-un centru comercial. Când a ajuns acolo, s-a dus la toaletă, pentru era singurul loc unde bătăuşul nu venea după ea, şi a rugat-o pe prima femeie care i-a ieşit în cale să o ajute să scape de agresor. Aceasta a alertat paza, iar agentul a chemat Poliţia şi Ambulanţa.

Tânăra a fost dusă de urgență la Spitalul Pantelimon cu răni grave: o coastă ruptă și un plămân perforat. Medicii spun că a fost în pericol să îşi piardă viaţa.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi acuzat de tentativă de omor, pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

