Situaţie fără precedent la CFR. Mii de navetişti s-au trezit în gări că nu au cu ce să plece la serviciu. Zeci de trenuri au fost anulate în toată ţara, de pe o zi pe alta, din cauza unor datorii acumulate către operatorul căilor ferate. Din acest motiv, CFR Infrastructură a dat interdicţia de circulaţie a garniturilor. După intervenţia ministrului Transporturilor, o parte din datorie a fost achitată iar traficul feroviar a revenit la normal.

Ajunşi cu noaptea în cap în gări ca să plece spre serviciu, navetiştii au aflat că singura lor legătură cu oraşul a fost suspendată. "M-a sunat un coleg şi a spus că nu circulă. Mă duc să mă interesez la casa de bilete, poate mergem cu cel de la ora 8:05", spune un navetist.

Ne-am interesat şi noi.

Reporter: Bună dimineaţa! O informaţie, vă rog. Trenul care merge spre Paşcani, Dolhasca, la 7 şi cât e?

Angajat CFR: Da, din păcate e anulat.

Reporter: E anulat? Care?

Angajat CFR: Amândouă de care aţi întrebat, amândouă, da. Din păcate, asta este. Îmi pare rău.

CFR Infrastructură a suspendat zeci de trenuri, pe rute din toată ţara, din cauza unor datorii acumulate de către CFR Călători, operatorul de stat. Din acest motiv, angajaţii de la Infrastructură şi-ar fi primit doar pe jumătate salariile luna aceasta.

"N-avem cu ce merge diseară la 11, acasă. Ce facem? Ne-a scos trenul de 11 noaptea cu care noi, navetiştii, mergeam. Cu ce mergem, ce facem, rămânem aici?", spune un călător. "S-au anulat trenuri de navetişti care mergeau 8 ore la serviciu şi făceau o oră naveta dus, o oră întors. Făceau 10 ore, acum au ajuns să facă 16-17 ore", a declarat Rodrigo Maxim, sindicalist CFR Călători.

În Capitală situaţia a fost trasă la indigo. 11 dimineaţa. De obicei, la această oră, în Gara de Nord era forfortă. Iar peroanele erau pline de călători. Astăzi însă lucrurile stau diferit pentru că sunt 40 de trenuri ale CFR Călători suspendate la acest moment şi dacă luăm în calcul conexiunile din ţară vorbim în total despre 60 de curse anulate.

"Ce vină au călătorii?" O întrebare pe care am adresat-o şi noi instituţiilor implicate în acest haos. 100 de milioane de lei este suma pe care CFR Infrastructură o aşteaptă de la CFR Călători ca să nu mai blocheze trenurile pe şine. De altfel, CFR Călători are restanţe şi către Electrificare CFR SA, de 90 de milioane de lei.

"Statul român, prin ARF, a plătit în luna aceasta, în luna octombrie, 243 de milioane de lei către CFR Călători, ceea ce înseamnă aproximativ 50 de milioane de euro. Când s-a făcut rectificarea bugetară noi am solicitat şi pentru compensaţii şi pentru facilităţi plăţi în plus", a declarat Mihai Barbu, preşedintele ARF.

După nenumărate încercări de a obţine un punct de vedere de la CFR Călători, reprezentanţii companiei ne-au transmis, în final, că sunt îngropaţi în hârtii şi că refuză un dialog cu noi pe această temă. Nici CFR SA, administratorul căilor ferate, nu a dorit să comunice public despre situaţie.

Ulterior, CFR Călători a transmis că "Necesitatea asigurării serviciului public devine din ce în ce mai greu de îndeplinit, cu atât mai mult atunci când se suprapune peste neplata (sau plata mult întârziată) a facilităților de călătorie acordate de statul român pentru călătoriile cu trenul pentru diferite categorii sociale."

Ministrul Transporturilor a cerut repunerea de urgenţă a trenurilor în circulaţie. "Putem vorbi şi despre un management defectuos al companiilor feroviare, care agravează blocajul existent. Directorii companiilor feroviare, care beneficiază de numeroase drepturi. Voi iniţia rapid un audit financiar pentru a identifica cauzele exacte ale problemelor", spune Ciprian Ştefan, ministrul Transporturilor.

După 15 ore de la suspendarea zecilor de rute şi după o întâlnire de urgenţă la Guvern, şefii din transporturi au anunţat că deocamdată s-a ajuns la un acord pe fondul plăţii unei părţi a datoriei, iar mersul trenurilor a fost reluat. De la începutul anului au fost anulate peste 320 de trenuri pe fondul lipsei finanţării.

Greta Neagu

