Situaţie fără precedent la CFR. Mii de navetişti s-au trezit în gări, în această dimineaţă, că nu au cu ce să plece la serviciu. Zeci de trenuri au fost anulate în toată ţara, de pe o zi pe alta, din cauza unor datorii acumulate către operatorul căilor ferate.

Din acest motiv, CFR Infrastructură a dat interdicţia de circulaţie a garniturilor. După intervenţia ministrului Transporturilor, o parte din datorie a fost achitată iar traficul feroviar a revenit la normal.

Navetiştii din ţară au avut un şoc în această dimineaţă. Ajunşi cu noaptea în cap în gări ca să plece spre serviciu, au aflat că singura lor legătură cu oraşul a fost suspendată.

Şi echipa Observator s-a interesat de câteva rute:

De la miezul nopţii, CFR Infrastructură a suspendat zeci de trenuri, pe rute din toată ţara, din cauza unor datorii acumulate de către CFR Călători, operatorul de stat. Din acest motiv, angajaţii de la Infrastructură şi-ar fi primit doar pe jumătate salariile luna aceasta.

În Capitală situaţia a fost trasă la indigo la ora 11:00 dimineaţa.

Ce vină au călătorii? O întrebare pe care Observator a adresat-o instituţiilor implicate în acest haos. 100 de milioane de lei este suma pe care CFR Infrastructură o aşteaptă de la CFR Călători ca să nu mai blocheze trenurile pe şine. De altfel, CFR Călători are restanţe şi către Electrificare CFR SA, de 90 de milioane de lei.

Ulterior, CFR Călători a transmis că "necesitatea asigurării serviciului public devine din ce în ce mai greu de îndeplinit, cu atât mai mult atunci când se suprapune peste neplata (sau plata mult întârziată) a facilităților de călătorie acordate de statul român pentru călătoriile cu trenul pentru diferite categorii sociale".

Ministrul Transporturilor a cerut repunerea de urgenţă a trenurilor în circulaţie.

După 15 ore de la suspendarea zecilor de rute şi după o întâlnire de urgenţă la Guvern, şefii din transporturi au anuntat ca deocamdată s-a ajuns la un acord pe fondul plăţii unei părţi a datoriei, iar mersul trenurilor a fost reluat. De la începutul anului, au fost anulate peste 320 de trenuri pe fondul lipsei finanţării.

