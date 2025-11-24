Strategia Naţională de Apărare a Ţării este discutată astăzi în CSAT. Şedinţa a început în jurul orei 14:00. Documentul a fost supus, aşa cum era normal, dezbaterii publice. Administraţia Prezidenţială a anunţat că în document au fost preluate şi o parte dintre propunerile venite de la societatea civilă.

UPDATE Şedința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condusă de președintele Nicușor Dan, a început luni, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Națională de Apărare a Țării, precum și prevenirea traficului și consumului de droguri.

Şedinţa a fost amânată de la ora 12:00, oră la care a fost anunţată iniţial, pentru că preşedintele Nicuşor Dan urmează să participe, în format videoconferință, la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina.

Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vor fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.

Potrivit anunţului Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030

Analiza Strategică a Apărării

Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”

Administraţia Prezidenţială a publicat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 în care se arată că, dacă vocea României nu este încă la înălţimea dimensiunii reale a ţării noastre, cu precădere la scara regiunii, este şi pentru că evoluţia societăţii şi a economiei româneşti a devansat, adesea substanţial, adaptarea instituţiilor naţionale la noile realităţi.

Ulterior, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan a precizat că documentul introduce conceptul de independenţă solidară.

Administraţia Prezidenţială a anunţat, sâmbătă, că s-au primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, iar unele au fost integrate în document.

Propunerile au vizat, atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât şi forma de prezentare.

Strategia de Apărare va fi avizată în CSAT şi va fi prezentată, în 27 noiembrie, în Parlament, de către preşedinte.

