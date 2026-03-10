Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, în valoare de 22.948.891,68 lei (peste 4,5 milioane de euro), şi-a ridicat banii, a anunţat, luni Loteria Română.

Un bărbat din Botoşani a câştigat 4,5 milioane de euro la Loto. Joacă aceleaşi numere de peste 10 ani - Shutterstock

Câştigătorul este din Botoşani, are în jur de 50 de ani şi lucrează în domeniul transporturilor.

Joacă aceleaşi numere la Loto 6/49 de peste zece ani. El s-a declarat convins că într-o zi va câştiga premiul cel mare. Are în vedere să investească o parte din banii câştigaţi. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificaţie personală.

Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicaţia AmParcat.ro şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc.

Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

