Poliţiştii de la Crimă Organizată Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT, au desfăşurat miercuri şapte percheziţii domiciliare, într-o anchetă care vizează un bărbat acuzat că, pretinzând că este ofiţer SRI, ar fi pus bazele unei structuri menite să desfăşoare misiuni de informaţii şi operaţiuni secrete, informează Agerpres.

Percheziţiile au fost în judeţele Arad, Timiş, Bihor şi Hunedoara, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calităţi oficiale, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Din materialul probator administrat a reieşit faptul că un bărbat, în scopul obţinerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acţionat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al SRI, într-o structură secretă cu atribuţii în culegerea de informaţii şi transportul corespondenţei clasificate.

Recrutări sub identitate falsă

"Acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deţinătoare de armament de autoapărare şi pază, inclusiv unii foşti combatanţi în teatrele de operaţii care, din diferite motive, s-ar fi retras din forţele speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan SRI, ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informaţii şi alte misiuni cu caracter secret", arată sursa citată.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.

Legitimații false și arme reale

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare şi verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimaţii cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie şi număr.

"Pe timpul desfăşurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care deţin permis de port armă, şi li s-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie-recepţie similare celor folosite de angajaţii Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naţionale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informaţii, pentru comunicare folosindu-se nume de cod", precizează IGPR.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locaţii, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport, de un anume tip şi culoare, pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar.

"În perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 şi luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, şase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în judeţele Arad, Timiş, Constanţa, Satu-Mare, Bihor, Mureş şi municipiul Bucureşti, care ar fi presupus urmărirea şi identificarea unor persoane 'suspecte', recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite şi realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacţionat şi relaţionat cu angajaţi ai Poliţiei, Poliţiei locale, dar şi ai altor structuri, prezentându-se şi legitimându-se drept angajaţi ai SRI, aflaţi în misiune", se mai arată în comunicat.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfăşoare la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Acţiunea beneficiază de sprijinul unităţilor subordonate Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi al jandarmilor.

