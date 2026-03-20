Cafenele mici înghit lanţurile mari şi renumite. Dintr-o băutură consumată pe fugă, cafeaua a devenit o experienţă în sine. Decorul, muzica, atmosfera - toate sunt importante pentru generaţiile tinere. Dar ce contează cel mai mult este fără îndoială gustul.

Cafeaua de specialitate a devenit, pentru tot mai mulţi consumatori, parte din rutina zilnică. Iar dincolo de gust, locul în care este savurată contează la fel de mult.

"Cele care sunt mai micuțe, contează foarte mult mediul și cum... Oamenii și ospitalitatea de care ai parte într-o cafenea și cafenelele mici sunt cumva mai cozy", a afirmat o fată.

"De obicei prefer cafenele mișto pentru că acolo îți poți da seama exact de pasiunea omului și de ce poate să ofere. E vorba despre a-ți lua puțin timpul tău în zi sau în o parte a zilei în care poate ai nevoie de un moment de respir, ai nevoia să gândești ceva", a afirmat un participant.

Antreprenorii se luptă pentru fidelizarea clienților

Doar în Capitală sunt 6.000 de cafenele. Iar marea provocare pentru antreprenori este să îşi păstreze clienţii pe o piaţă în continuă creştere.

Dacă ai muzica dată foarte tare, oamenii care vin să lucreze sau să-și împartă diferite idei sau experiențe, nu prea au cum să o facă și devin inconfortabili. La fel, dacă nu ai muzica sau nu ai un vibe puțin ieșit din comun, nu te desprinzi de restul locațiilor sau de alte business-uri asemănătoare.

Conceptul și designul fac diferența între cafenele

Mulţi investesc în concepte de nișă, unde contează foarte mult locaţia şi decorul. Culorile, volumul muzicii şi atitudinea personalului din cafenea contează cel mai mult. Unii atreprenori folosesc tot feluri de trucuri pentru a-şi păstra clienţii fideli, cum ar fi prin abonamente de cafea. Plăteşti 120 de lei şi primeşti de 160.

Peste 200 de expozanți din 14 țări sunt in acest weekend în Capitală la un târg dedicat cafelei. Vizitatorii pot învăța cum să prepare cafea de specialitate acasă.

"Cea mai populară cafea în cafenele este cafeaua cu lapte, care e un pic mai greu de replicat acasă, pentru că trebuie să faci laptele la o anumită temperatură, cu o anumită cremozitate. Iar pentru băutorul de acasă cel mai important este cafea la filtru, pentru că te bucuri cel mai mult când îți cumperi o cafea bună, proaspătă, prăjită, de calitate, boabele, atunci prin filtru îți dai seama, te bucuri de cafeaua respectivă", a spus Mihai Pamfil, organizator.

Prețul cafelei a crescut în 2026 cu 26%. În practică, prețul unui cappuccino a urcat de la 13 lei la 18. Adică o scumpire de aproximativ 38%, peste media raportată.

