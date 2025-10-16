A fost montat primul refugiu nou, pe linia tramvaiului 5 din Capitală, numit şi "tramvaiul corporatiştilor". Este vorba despre un prototip comandat din China. Tramvaiul ar putea să reintre în circulaţie la primăvară, deşi putea să fie gata de acum un an.

Tramvaiul corporatiştilor este pus pe pauză în aşteptarea fondurilor europene. Deşi este executat în proporţie de 99%, lucrările sunt sistate încă din luna ianuarie iar banii europeni ar urma să ajungă abia în decembrie. Deşi edilul Capitalei promite că tramvaiul va circula din nou până la finalul acestui an, constructorul dă termen în primăvara anului viitor.

"Promisiunea pe care o avem este în decembrie şi nu aş vrea să mă hazardez să zic sigur data, dar până la finalul acestui an trebuie să avem un tramvai care circulă pe linia 5", spunea la începutul lunii Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

"Noi suntem în sistare din ianuarie şi de când ne dă ordinul de reîncepere mai avem 8 luni de zile. Deci nu se circulă în decembrie pe linia 5. Dau din umăr", a precizat Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Tramvaiul ar putea să reintre în circulaţie abia la primăvară, deşi putea să fie gata de acum un an. Ca să nu cheltuie din bugetul Capitalei, primăria ar fi pus pe pauză şantierul, spun surse Observator, ca să ceară bani europeni pentru el.

Primăria speră că va primi fondurile europene în decembrie. Atunci ar urma să plătească 70 de milioane de lei constructorului, banii necesari pentru finalizarea proiectului. Mai trebuiau construite 18 refugii.

Proiectul tehnic, care trebuia livrat de beneficiar, a fost făcut în China. Modelul a fost comandat de constructor în Shanghai pe baza indicaţiilor tehnice primite de la PMB.

Staţia a fost adusă cu avionul la Bucureşti, iar costul total se ridică la 25.000 de euro: 14.000 de euro transportul şi 11.000 de euro proiectul tehnic şi staţia propriu zisă.

"Asta am făcut-o eu pe banii mei. Acest prototip ne-a costat destul de mult şi executarea lui şi transportul. Dacă se acceptă vom discuta cu chinezii să ne facă nişte preţuri convenabile. Dacă se acceptă ăsta el va fi pus în tot Bucureştiul deci e vorba de sute sau poate chiar mii de refugii", adăuga la începutul lunii octombrie Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

