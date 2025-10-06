Tramvaiul corporatiştilor este pus pe pauză în aşteptarea fondurilor europene. Deşi este executat în proporţie de 99%, lucrările sunt sistate încă din luna ianuarie iar banii europeni ar urma să ajungă abia în decembrie. Deşi edilul Capitalei promite că tramvaiul va circula din nou până la finalul acestui an, constructorul dă termen în primăvara anului viitor. Nu a primit încă proiectul tehnic pentru refugiile de tramvai. În lipsa lui, acesta a plătit din banii lui un prototip din China.

Prin şantier bate vântul de nouă luni.

"Promisiunea pe care o avem este în decembrie si nu as vrea să mă hazardez să zic sigur data dar pana la finalul acestui an trebuie să avem un tramvai care circulă pe linia 5", spune Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

"Noi suntem în sistare din ianuarie şi de când ne dă ordinul de reîncepere mai avem 8 luni de zile. Deci nu se circulă în decembrie pe linia 5. Dau din umăr", spune Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Tramvaiul ar putea să reintre în circulaţie abia la primăvară, deşi putea să fie gata de acum un an. Ca să nu cheltuie din bugetul Capitalei, primăria ar fi pus pe pauză şantierul, spun surse Observator, ca să ceară bani europeni pentru el.

"Şansa noastră până să ajungem să intrăm în bugetul pe 2025 sunt acele cheltuieli pe care le-am făcut pe fonduri europene", spune Nicuşor Dan, fostul primar al Capitalei.

"Era totul de la domnul primar general, de la Nicusor. El le îmbârliga aşa", spune Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

"Este de foarte multă vreme amânată şi nici nu am mai văzut lucrători de ft multă vreme".

"E foarte incomod, foarte incomod. Ne adaptăm tot timpul, urăsc să spun chestia asta dar ce să facem, merge şi aşa", spun oamenii.

Primăria speră că va primi fondurile europene în decembrie. Atunci ar urma să plătească 70 de milioane de lei constructorului, banii necesari pentru finalizarea proiectului. Mai trebuie construite 18 refugii.

Firma a primit până acum doar fotografii cu modelul aprobat

Proiectul tehnic, care trebuia livrat de beneficiar, a fost făcut în China. Modelul a fost comandat de constructor în Shanghai pe baza indicaţiilor tehnice primite de la PMB. Staţia va fi adusă cu avionul la Bucuresti în următoarele zile, iar costul total se ridică la 25.000 de euro: 14.000 de euro transportul şi 11.000 de euro proiectul tehnic şi staţia propriu zisă.

"Asta am făcut-o eu pe banii mei. Acest prototip ne-a costat destul de mult şi executarea lui şi transportul. Dacă se acceptă vom discuta cu chinezii să ne facă nişte preturi convenabile. Dacă se acceptă ăsta el va fi pus în tot Bucureştiul deci e vorba de sute sau poate chiar mii de refugii", spune Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Primăria Capitalei susţine, însă, că va trimite peste câteva zile propriul proiect tehnic firmei constructoare. Municipalitatea a început mai multe lucrări pentru înlocuirea şinelor vechi de peste 50 de ani pe bulevarde importante: Theodor Pallady, Basarabia, Mărăşeşti şi Chişinău.

"Proiectul tehnic pentru refugii este finalizat. Modelul se va implementa unitar pentru toate refugiile de tramvai aflate în proces de modernizare", transmite primăria Capitalei.

