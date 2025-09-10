Ne îndreptăm cu paşi repezi spre deschiderea anului universitar în octombrie. Marea provocare pentru studenţi în aceste zile este cazarea. Chirie sau cămin? Cămin de stat sau privat? O decizie mult mai uşor de luat pentru studenţii Universitatii de Vest din Timişoara. Căminul lor seamănă mai degrabă a hotel de 4 stele. Clădirea are panouri fotovoltaice, iar camerele sunt prevăzute cu senzori pentru temperatură şi lumină.

Notele mari vă asigură acces vouă, studenților, în cel mai modern cămin din România.

Camere de lux la căminul Universitatii de Vest din Timişoara

Cum arată o cameră? Baie proprie, dressing, loc suficient, mobilă nou-nouță, televizor, senzori nu doar de lumină și temperatură, ci și senzori de prezență. Iar terasa face toți banii pentru că ai practic orașul la picioare. Iar prețul pentru un loc într-un astfel de cămin este 150 de euro. Nu pe noapte, da, ca într-un hotel de 4 stele, căci condițiile sunt asemănătoare, ci pe lună.

O investiție de 16 milioane de euro, 660 de locuri în total. Iar bucătăria? Piesele de rezistență puse la dispoziție tot de către Universitate sunt, pe lângă plita electrică, cuptor și cuptoare cu microunde, hotă și alte cele, este mașina de spălat vase, pe care nu o găsești de regulă într-un astfel de cămin, și oalele, pe care tot Universitatea vi le pune la dispoziție.

Cazările la cămin încep din 18 septembrie

Și mai este ceva, parcarea subterană pe care o are acest cămin. Cazările vor începe aici din data de 18 septembrie și nu este singurul proiect aflat în derulare, care va mai ridica presiunea de pe spațiile de cazare din Timișoara.

Se construiește, nu foarte departe de aici, cel mai mare cămin din România, care va avea 900 de locuri în camere. O investiție de 230 de milioane belei de această dată.

Universitatea de Vest din Timișoara are 16.000 de studenți, iar până acum avea 3.000 de locuri de cazare. După ce vor fi date în folosință cele două noi investiții, capacitatea de cazare crește la 4.500, dar ținând cont de faptul că 70% dintre studenți vin din afara orașului, trebuie să ne gândim că un loc într-un astfel de cămin este extrem de valoros.

