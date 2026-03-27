Sute de elevi, părinți și profesori din Călărași, în dialog direct cu experții antidrog

Consumul de droguri în România coboară tot mai aproape de vârstele școlare, iar accesul la substanțe devine alarmant de facil. În acest context, campania națională antidrog "Conștient, nu dependent", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a ajuns la Călărași cu o nouă serie de întâlniri dedicate prevenției. Evenimentul, organizat la Centrul Județean de Cultură, în Sala "Barbu Știrbei", a reunit sute de elevi, profesori și părinți în două sesiuni distincte, construite ca un dialog deschis despre riscuri, presiunea anturajului și importanța intervenției la timp.

Campania „Conștient, nu dependent” continuă seria întâlnirilor din țară, de această dată în Călăraşi

Miza acestor întâlniri este să aducă informația acolo unde este cea mai mare nevoie de ea, înainte ca problema să ajungă iremediabilă. În ultimii ani, subiectul consumului de droguri a intrat în viața reală a comunităților. Datele vehiculate constant în campanie arată că aproximativ 15% dintre liceeni au consumat substanțe interzise, iar specialiștii vorbesc tot mai des despre faptul că accesul la droguri a devenit mai ușor, inclusiv în proximitatea școlilor. În paralel, consumul și traficul au crescut puternic, iar autoritățile au capturat în 2025 peste 3 tone de droguri, inclusiv droguri de mare risc și substanțe sintetice.

La Călărași, discuția a atins tocmai zona în care părinții și profesorii au nevoie de claritate: cum începe consumul, ce semne apar primele, cât contează presiunea grupului și de ce curiozitatea, vulnerabilitatea emoțională sau lipsa dialogului din familie pot deschide ușa unor decizii periculoase. Tocmai de aceea, campania "Conștient, nu dependent" nu se adresează doar elevilor, ci și adulților care pot observa la timp schimbarea.

Formatul acestor întâlniri a fost gândit astfel încât mesajul să nu rămână abstract. În general, campania pune la aceeași masă expertiza antidrog, perspectiva psihologică și realitatea de teren, iar publicul primește materiale care conțin și repere practice. Accentul cade pe prevenție, pe informație clară și pe ideea că lupta împotriva drogurilor începe cu discuțiile purtate la timp, nu după ce lucrurile scapă de sub control.

Etapa de la Călărași face parte dintr-o serie mai largă de acțiuni desfășurate la nivel național. După oprirea de la Călărași, campania națională antidrog "Conștient, nu dependent" continuă pe 31 martie la Pitești și pe 2 aprilie la Brașov.

