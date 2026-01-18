Ziua şi explozia. O garsonieră dintr-un bloc din Buzău a sărit astăzi în aer. Proprietarul a suferit arsuri grave, iar 25 de familii au fost evacuate de urgenţă. Deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, după ce proprietarul ar fi umblat la o instalaţie de încălzire.

Suflul exploziei a cutremurat tot blocul, a spulberat tencuiala şi mai multe ferestre de la etajul doi unde s-a produs deflagraţia. Explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze şi, din fericire, nu a fost urmată de un incendiu. Vecinii cred că proprietarul garsonierei a făcut o manevră imprudentă. "Ar fi umblat respectivul cetăţean la gaze şi a sărit în aer", a declarat administratorul asociaţiei de locatari.

În urma exploziei, proprietarul garsonierei a fost rănit şi dus la spital

În urma exploziei, proprietarul garsonierei a fost rănit şi dus la spital. "Un bărbat în vârstă de 64 de ani, care a suferit arsuri de gradul 1 şi 2 pe 10% din suprafaţa corpului", a declarat Adriana Bunilă, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean Buzău. 35 de locuinţe au fost afectate de explozie. Specialiştii în construcţii vor analiza structura de rezistenţă a clădirii şi fiecare garsonieră în parte pentru a stabili dacă locatarii se pot întoarce acasă.

Articolul continuă după reclamă

"Familiile care nu au unde să meargă avem zece apartamente la Gloria Buzău, mai avem încă șase apartamente în oraș", a declarat Constantin Toma, primar Buzău. Autorităţile au deschis o anchetă. Între timp, alimentarea cu energie electrică a fost oprită, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze fac verificări. Aceasta este a patra explozie care s-a produs în ultimele 48 de ore geroase. Pompierii recomandă evitarea soluţiilor periculoase de încălzire, verificarea instalaţiilor de gaz şi instalarea detectoarelor de gaz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰