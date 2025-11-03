Un bărbat din Hunedoara s-a răzbunat pe soția sa de care s-a separat și a tăiat cu un cuțit cauciucurile mașinii femeii. Polițiștii au considerat că bărbatul prezintă pericol, l-au reținut și au emis pe numele lui un ordin de protecție, informează Mediafax.

- Cum s-a răzbunat un hunedorean pe soţia de care se separase. Bărbatul a ajuns în arest - Shutterstock

Polițiștii din Hunedoara au reținut pentru 24 de ore un bărbat care a distrus cauciucurile autoturismului soției sale. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată, dunimică, în jurul orei 14.30 printr-un apel la 112, de către o femeie de 63 de ani, din aceeași localitate, care a reclamat faptul că i-ar fi fost distruse cauciucurile autoturismului.

Bărbatul, reţinut pentru 24 de ore

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, persoana bănuită fiind soțul femeii (de care s-a separat) și pe care aceasta l-ar fi observat lângă autovehicul, având în mână un cuțit cu care i-a înțepat două cauciucuri. În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieșind faptul că există risc iminent privind siguranța femeii, fapt pentru care împotriva bărbatului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, urmând ca acesta să fie prezentat în cursul zilei de luni Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰