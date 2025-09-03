Antena Meniu Search
Video Cum s-ar fi produs accidentul în care o fetiţă a murit strivită de un dulap, în Mureş

O fetiță de 7 ani din Sovata a pierit strivită de un dulap. Fetiţa rămăsese singură acasă doar cu surioara ei, de patru ani, și s-a cățărat, în joacă, probabil, pe un dulap de haine. A căzut cu el cu tot, iar medicii chemați de urgență nu au mai putut să facă nimic pentru ea.

de Claudiu Loghin

la 03.09.2025 , 17:44

Alerta a fost dată aseară, la ora 20:50, după ce fetiţa în vârstă de 7 ani a fost găsită inconştientă. Aceasta fusese prinsă între un dulap căzut şi un pat din locuinţa familiei.

Anchetatorii au stabilit că fetiţa şi sora ei, în vârstă de 3 ani, au fost lăsate de mamă în grija fratelui mai mare, de 23 de ani. Însă acesta a plecat de acasă, iar în lipsa sa s-a produs tragedia.

Din păcate, echipajele medicale sosite de urgenţă la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Sunt aşteptate rezultatele preliminare ale necropsiei, pentru a stabili paşii următori în anchetă.

