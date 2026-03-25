Polițiștii din toată țara sărbătoresc, azi, 204 ani de istorie și tradiție a Poliției Române. Fiecare Inspectorat de poliție din țară a marcat diferit ziua de azi. La Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, agenții au decis să sărbătorească alături de cei pe care îi servesc zi de zi: cetățenii pe care au jurat să îi protejeze.

Elevii, profesorii, părinții și bunicii au făcut cunoștință cu polițiști din mai multe structuri ale Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov: ordine publică, rutieră, acțiuni speciale, arme, explozivi și substanțe periculoase, siguranță școlară, prevenire, criminalistică, dar și cu echipele chinotehnice. Participanții au avut ocazia să descopere mijloacele tehnice din dotarea poliției, echipamentele de autoapărare, dar și o selecție de arme de colecție.

Pe lângă demonstrațiile tehnice, evenimentul a inclus intervenții și dresaj canin, precum și ateliere de colorat, preferatele celor mici. Copiii au primit diplome de participare, iar pentru o amintire specială, s-au fotografiat alături de polițiști, de câinii special antrenați, de autospeciale sau de motocicletele polițiștilor rutieri.

Polițiștii estimează că au întâmpinat, numai astăzi, cel puțin 600 de copii, de toate vârstele.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii din Bucureşti, reeluri virale pe internet

La fel au sărbătorit și colegii lor din București, care au prezentat tehnica pe care publicul rar o vede. Polițiștii au stat alături de vizitatori, explicând modul în care este folosit fiecare echipament, fiecare vehicul și cum decurg misiunile lor într-o zi obișnuită.

Pentru Polițiștii Capitalei, anul 204 aduce și un nou mod de a comunica cu publicul. Pe rețelele sociale, clipurile virale, reel-urile educaționale și provocările lansate de polițiști au adunat zeci, chiar sute de mii de vizualizări. Iar urmăritorii nu au întârziat să laude modul în care comunicatorii Poliției București, dar și ai IGPR, au început să înlocuiască, ușor-ușor, limbajul neatractiv de lemn. "Wow!", "Respect!" sau "Foarte tare ideea!" - sunt doar câteva dintre comentariile pe care aceștia le-au tot primit în ultima perioadă.

"Moda" clipurilor virale și relaxate pe rețelele sociale nu a fost adoptată doar de polițiștii din București. Prin astfel de materiale, și polițiștii din Germania, Polonia sau Anglia au reușit să se apropie mai mult de oamenii pe care îi întâlnesc și ajută zi de zi.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰