Un echipaj de Poliţie de la Secţia 12 din Bucureşti a intervenit la timp pentru a salva viaţa unui bărbat. Unul dintre agenţi a efectuat de urgenţă manevrele de resuscitare după ce a observat că bărbatul intrase în stop cardio-respirator.

Salvarea vine uneori şi cu maşina de Poliţie. S-a întâmplat în Bucureşti, pe raza Secţiei 12 de Poliţie. Un echipaj aflat în patrulare a fost alertat de către un bărbat, cu privire la faptul că o persoană, tot de sex masculin, se află în stare de inconştienţă într-o maşină. Poliţiştii au intervenit rapid şi au observat că bărbatul de 56 de ani intrase în stop cardio-respirator. Cei doi agenţi l-au scos pe bărbatul inconştient din maşină, iar unul dintre agenţi a început să efectueze manevrele de resuscitare. Din fericire, acesta a avut la dispoziţie şi un dispozitiv pentru defibrilare cu care a reuşit să îi readucă bărbatului semnele vitale. Ulterior, cel de-al doilea poliţist a degajat zona şi traficul, iar un echipaj SMURD a sosit pentru a prelua pacientul.

Poliţistul erou, lăudat de colegii săi

Ce spune Poliţia despre intervenţia agentului de la Secţia 12 din Bucureşti.

"INTERVENȚIE COORDONATĂ - UN BĂRBAT AFLAT ÎN STOP CARDIO-RESPIRATOR, SALVAT DE POLIȚIȘTII CAPITALEI, ÎMPREUNĂ CU SMURD

Profesionalismul, vigilența și capacitatea de reacție imediată au fost esențiale într-o intervenție desfășurată de polițiști ai Capitalei, în urma căreia viața unui bărbat a fost salvată.

Ieri, 24 martie 2026, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 12 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care se aflau în zonă, au fost alertați de către un bărbat, cu privire la faptul că o persoană, în vârstă de 56 de ani, pasager într-un autoturism, se află în stare de inconștiență, într-o stație de alimentare cu carburanți din Sectorul 3.

Polițiștii aflați la fața locului au evaluat rapid situația și au constatat că bărbatul se afla în stop cardio-respirator. L-au scos rapid din mașină și au inițiat de îndată manevrele de resuscitare.

Ulterior, reprezentantul stației de alimentare cu carburanți a pus la dispoziție un defibrilator semiautomat disponibil în locație.

Astfel, polițiștii au aplicat două șocuri electrice, alternate cu manevrele de resuscitare.

Ulterior, în timp ce unul dintre polițiști continua manevrele de resuscitare, cel de-al doilea polițist a dirijat traficul și a facilitat accesul echipajului de prim-ajutor.

Astfel, în scurt timp, la fața locului a sosit un echipaj de prim-ajutor din cadrul SMURD, care a preluat intervenția și a continuat manevrele de resuscitare.

De asemenea, la fața locului a ajuns și un echipaj de terapie intensivă mobilă, care a aplicat procedurile medicale specifice.

În urma intervenției prompte și coordonate, victima a prezentat semne vitale, fiind stabilizată la fața locului și transportată ulterior la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Acest caz evidențiază importanța intervenției în primele minute în situațiile de stop cardio-respirator, precum și rolul esențial al accesului la defibrilatoare în spațiile publice.

Defibrilatorul utilizat a fost disponibil în urma proiectului "Parteneriat pentru viață", derulat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Fundația pentru SMURD, în colaborare cu Rompetrol, inițiativă care contribuie la creșterea șanselor de supraviețuire în astfel de situații critice.

Intervenția reprezintă un exemplu concret al eficienței acțiunii coordonate între polițiști și echipajele de urgență, reacția rapidă și cooperarea instituțională contribuind decisiv la salvarea unei vieți.

Cei doi polițiști au acționat conform pregătirii lor profesionale, având calificare în acordarea primului ajutor, prin cursurile de specializare urmate atât prin intermediul Serviciul de Pregătire Profesională din cadrul Poliției Capitalei, cât și în cadrul Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr", Câmpina.

Poliția Capitalei subliniază importanța pregătirii pentru situații de urgență și încurajează cetățenii să dobândească noțiuni de bază de prim-ajutor, întrucât, în astfel de momente, fiecare intervenție poate face diferența.

Poliția Capitalei rămâne ferm angajată în protejarea vieții și siguranței cetățenilor, intervenția promptă și cooperarea eficientă între instituții reprezentând piloni esențiali în gestionarea situațiilor critice", se arată în comunicat.

