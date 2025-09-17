Natura le-a fost potrivnică studenţilor clujeni care ne-au reprezentat țara la o competiție unică din Australia. Tinerii au traversat continentul de la nord la sud cu o mașină solară construită chiar de ei. În ultima zi a competiției, rafale extrem de puternice de vânt le-au scos vehiculul de pe șosea şi astfel au fost nevoiţi să-şi recunoască înfrângerea. Sunt însă deja cu gândul la următoarea cursă.

Așa s-a încheiat cursa de 3000 de kilometri prin deșertul australian pentru cei 23 de studenți din echipa Solis a Universității Tehnice din Cluj. După 5 zile în care au condus chiar și 500 de kilometri zilnic, în a șasea, când mai aveau doar câteva ore până la final, vremea severă le-a dat planurile peste cap. "Ne-au prins nişte rafale puternice de vânt şi vehicului a fost ridicat pe o parte. Pilotul a reuşit să salveze situaţia, vehicului nu s-a răsturnat, dar ca să stabilizeze maşina a inrat în decor", a povestit Raimond Nemet, membru echipa SOLIS.

Botul vehiculului a fost serios avariat, astfel că, din motive de siguranță, s-a luat decizia ca monopostul să nu mai continue traseul, mai ales că totul se desfășura pe un drum deschis circulației, în condiții deloc ușoare.

"Pe circuit se simțea diferit față de cum se simțea pe drum; era foarte împunsă, conta mult asfaltul. Pe circuit este un asfalt cu aderență mai bună față de cel de pe stradă și este foarte diferit și de asfaltul din România, din cauza temperaturilor mari", spune Corches Mihai, membru echipa.

Pentru prima dată în istorie, competiția la care au participat 34 de echipe din întreaga lume s-a desfășurat cu 2 luni mai devreme, în plină iarnă australiană.

În ultimii 300 de kilometri, mașina a fost dusă pe platformă, dar a trecut linia de finish pe propriile roți, în aplauzele tuturor. După ce monopostul va ajunge în țară, studenții îl vor pregăti deja pentru următoarea competiție. "Primul pas e să primim maşina înapoi, urmează să ajungă la finalul lunii noiembrie. Şi apoi ne pregătim pentru următoarea competiţie, care va fi în Belgia, în septembrie 2026", spune Eric Lefter, membru echipă.

Anul acesta, competiția din Australia a fost câștigată de echipa Olandei.

