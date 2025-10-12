Cursă nebună, sâmbătă seară, pe străzile din Constanţa. Un şofer care conducea cu viteză nu a oprit la semnalul poliţiştilor. A fost urmărit minute în şir de mai multe echipaje, cu girofarele şi semnalele acustice în funcţiune.

"Tânărul de 27 de ani a fost prins, în cele din urmă, după o urmărire ca în filme. În jurul orei 23:30, poliţiştii i-au făcut semn să oprească în trafic. Individul i-a ignorat pe poliţişti şi şi-a continuat deplasarea. Oamenii legii au pornit în urmărirea lui şi, după o cursă de aproximativ 6 kilometri prin oraş, individul a provocat un accident. A coborât din maşină, a fugit, şi-a abandonat maşina şi prietenul cu care era în maşină. Poliţiştii au continuat să îl urmărească, însă nu au reuşit să îl prindă pe moment. Abia după două ore, poliţiştii au reuşit să îl găsească. În urma testului pentru detectarea alcoolemiei, a reieşit o valoare de 0,20 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, la testul pentru droguri, rezultatul a fost negativ. În schimb, tânărul nu avea un permis obţinut în România, ci un permis obţinut în Grecia. Dar chiar şi pentru acesta, a făcut dovada cu poze ale permisului, nu cu permisul în sine. Rămâne de văzut ce amenzi urmează să primească pentru faptele de care se face vinovat", a explicat Andreea Filip, reporter Observator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰