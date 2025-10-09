Antena Meniu Search
Cutremur cu magnitudinea 3,3 în judeţul Braşov. Seismul s-a produs la cinci kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs în judeţul Braşov, joi. Acesta a avut loc la adâncimea de cinci kilometri, relatează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului. 

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 11:04
"În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismică Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0 km", a transmis, joi, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Sursa citatră a precizat că seismul s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 23 km SV de Brasov, 50 km SV de Sfântu-Gheorghe, 62 km N de Târgoviste, 75 km NV de Ploieşti, 83 km NE de Piteşti, 93 km NE de Râmnicu Valcea.

Potrivit martorilor, la Buşteni s-au simtit două mișcări destul de puternice.

Zona în care s-a produs cutremurul nu înregistrează prea des activitate seismică. 

