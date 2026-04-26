Video Mascații au descins la un bărbat din Botoșani după ce și-a arătat pistolul pe internet. Ce "surprize" au găsit
Un bărbat din judeţul Botoşani s-a trezit cu mascaţii la uşă, după ce a postat pe internet un videoclip în care îşi arată pistolul.
În locuinţa individului, forţele de ordine au descoperit mai multe "surprize", printre care articole pirotehnice şi, bineînţeles, arma făcută vedetă pe internet. Toate au confiscate şi se efectuează acum cercetări cu privire la deţinere de armament fără drept.
