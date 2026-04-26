În tot mai multe case de români miroase a cafea de specialitate. Bucureștenii nu se mai mulțumesc cu o simplă cafea la ibric. Filtrul strânge praf într-un dulap din bucătarie şi parcă nici espressorul nu mai e suficient de bun. Mulţi investesc direct în aparatură profesională și caută boabe de origine.

În universul cafelei de specialitate, fiecare detaliu contează: de la altitudinea unde au crescut boabele, până la notele fine de ciocolată sau fructe.

"Avem cafele prin toate gusturile, putem să spunem. Avem cafele și pentru cei care iubesc gustul acela mai ciocolatiu, mai caramelizat, dar avem cafele și pentru cei care preferă o cafea mai acrișoară, mai acidă, mai fructată, mai dulce", explică Ramona Petrişor, expozant boabe de cafea.

Fenomenul a prins rădăcini puternice și la noi. Prăjitoriile locale s-au înmulțit, oferind prospețime și expertiză.

"Avem un campionat de prăjit cafea. Oamenii au început să participe la el și au încecut să fac lucruri. din ce în ce mai bine și avem prăjitorii în toată țara", explică Silvia Constantin, organizator eveniment.

Dar gustul de cafenea vine cu un preț. Pentru echipamente semiprofesionale, pasionații scot din buzunar sume impresionante.

"Sunt aparate, semiprofesionale, sunt aparate desenate, gândite pentru casă. N-aș putea să zic că există vreo legătură între ce pot să facă aparatele supermarkets și aparatele din tipul acesta. Prețurile pleacă de pe la, să zicem, 1.000 de euro și se duce și până la câteva mii de euro", explică Ionuţ Chetroieşu, expozant espresoare de cafea.

În ciuda scumpirilor de 26% din ultimul an, românii rămân fideli ritualului din fiecare dimineaţă.

O pungă de cafea de specialitate pleacă de la 35 de lei, iar dorința de a experimenta este mai mare decât grija preţului.

"Majoritatea clienţilor preferă o bătura cu lapte şi de asta este bine să avem o râşnită calibrată pentru aceste băuturi care repzintă undeva la 75-80% din băuturile pe care le vindem", explică Alexandru Gafiţa, expozant cafea.

8 din 10 români preferă să își prepare singuri cafeaua acasă.

Un român bea, în medie, aproape 3 ceşti de cafea pe zi.

