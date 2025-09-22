Un român din Iaşi a fost arestat în Italia după ce a fost victima unui furt de identitate comis cu mai bine de un deceniu în urmă. Deşi nu a săvârşit nicio infracţiune, bărbatul a fost săltat de carabinieri de faţă cu soţia şi copiii lui în timp ce se afla în vacanţă. A urmat oroarea, pentru că a fost reţinut o lună de zile până când a reuşit să-şi demonstreze nevinovăţia, dar şi idenitatea. Românul vrea acum să-şi facă dreptate şi cere despăgubiri record.

"M-am simţit atunci ca un adevărat infractor. Cea mai scumpă vacanţă." Este mărturia lui Ovidiu, românul săltat de pe o plajă din Italia în timp ce se afla în vacanţă cu familia. Ceea ce părea o banală confuzie de nume cu a unui bărbat condamant penal s-a dovedit un furt de identitate.

"După ce au verificat amprentele au văzut că nu sunt persoana care săvârşeşte infracţiunile, nu aveau ce să îmi mai facă. Au spus că le pare rău, să-mi caut un avocat bun ca să remedieze situaţia", a spus Ovidiu Andronache.

Un alt român, condamnat în 2012 la doi ani de închisoare cu executare după ce a spart mai multe bancomate în Peninsulă, a dat numele bărbatului din Iași când a fost prins. Autorităţile nu au verificat, însă, dacă identitatea bărbatului era cea reală.

Reporter: Deci ei şi-au dat seama pe moment că amprentele nu sunt ale dumneavoastră şi ulterior, totuşi, aţi rămas acolo.

Ovidiu: "Da, pentru că era un caz cu executare, greşit, dar ei trebuiau să-şi facă treaba."

O lună a stat bărbatul după gratii, timp în care a încercat să-şi dovedească nevinovăţia, dar şi adevărata identitate.

"Dureri de cap, singurătate. Soţia mea a suferit foarte mult, a rămas singură, pe plajă, de ziua ei, cu copiii", a mai spus Ovidiu.

"Ovidiu a intrat în Italia pe 23 august în Caorle, folosește actul de identitate pentru a intra în țară, la noi (nr. Italia), iar documentul de identitate transmite o alertă un ordin de arestare, de încarcerare. Deși a fost dificil, am reușit să demonstrez, cu amprentă digitală și cu poze, că era vorba de două persoane diferite, căci Ovidiu trebuia eliberat imediat", a declarat Stefano de Rosa, avocatul din oficiu al românului.

După trei săptămâni, Curtea de apel din Genova, cea care se ocupa de caz, a suspendat executarea condamnării.

"Următorul pas va fi să susţinem cauza la Tribunalul din Genova pentru procesul de revizuire. <TAIE 03:28-03:38> Dacă autorităţile nu verifică foarte clar aceste date ne putem trezi în situaţia în care altcineva se dă drept o altă persoană", a spus Talida Judele, avocata românului.

Bărbatul a deschis acum un proces prin care cere daune de 550 de mii de euro statului italian.

