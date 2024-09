De ce a fost dat mesaj Ro-Alert de fenomene meteo extreme în Bucureşti: "Suntem obligaţi să informăm"

"În primul rând, situația este spre îmbunătățire. Scenariul cel mai rău care era luat în considerare de noi nu a avut loc și este un lucru foarte pozitiv. Nu a mai fost un impact inclusiv asupra zonei Galați care era sub cod roșu. Evacuarea, toate măsurile care s-au luat, dublarea personalului la pompieri era o reacrie normală. Din momentul în care nou ni se da o informare care are mai multe posibilități, nu este știință de farmacie, care îți spune dreapta sau stânga, că altfel era foarte simplu.... Nu există așa. Ni se dă o previziune, o situație pentru următoarele ore, care se poate modifică, ni se dă un cod general, doar pe Galați s-a dat roșu", a declarat şeful DSU.

​Raed Arafat explică faptul că "scenariul cel mai prost este cel pe care l-am văzut şi în alte ţări. Noi acum ştiam că există posibilitatea să se repete, să fie foarte grav, să fie ploi abundente şi viituri, iar reacţia noastră se adaptează scenariului cel mai prost. (...) Altfel am sta acasă de fiecare dată sperând că nu se intampla nimic. Şi când se întâmplă o să fim intrebaţi "de ce nu aţi făcut?". De această dată s-a dat totul, noi trebuia să acţionăm ca atare. Şi asta am făcut. Faptul ca nu a fost nicio problema este un lucru foarte bun.

Diferenţele, faţă de situaţia din 13 septembrie de la Galaţi, sunt foarte simple. Acolo scenariul s-a petrecut într-o perioadă foarte scurtă. Era cod portocaliu, dar nu se ştia despre posibilitatea unor astfel de fenomenene cel putin in zona respectiva. E clar ca nu aveam cum sa reactionam cum am reacţionam acum. Acum ni s-a spus de cateva zile ca scenariul este acesta. Este şi probabilitatea ca scenariul cel mai prost să fie puţin probabil, atunci adaptezi modul în care acţionezi, de data asta puteam să avem aşa ceva şi trebuia să fim atenţi.

Faptul că furtuna s-a deplasat altfel decât s-a prezis iniţial, sunt alte aspecte. Noi nu interpretăm datele, sunt experţi care fac asta. Noi încercăm să prevenim pagubele, una dintre măsuri era evacuarea. Nu am evacuat, de exemplu în Argeş sau Pravoha, s-a evacuat unde a mai fost o situaţie şi unde se ştia că suntem pe cod roşu şi (...) era normal să evacuăm".

De ce a fost dat mesaj RO-Alert de vreme extremă în Capitală

Duminică, la Galaţia erau 1.000 de oameni care lucrau pe consecinţele din 13 septembrie. În ţară s-a mai suplimentat cu încă o tură, ăsta a fost modul de lucru. S-a preferat să avem a doua tură la serviciu şi dacă ar mai fi fost nevoie, apelam şi la a treia tură. (...), a mai precizat secretarul de stat în MAI.

"Azi e Cod galben, nu se pune problema unor pre-alertări, se monitorizează, vom reacţiona la ce apare. Nu se mai impune să facem ce am făcut ieri. La Bucureşti se ştia că vor fi până la 70 de litri de apă, acest lucru însemna că pot fi inundări de beciuri sau garaje şi se punea şi problema vântului. Era normal să avertizăm. Este normal ca oamenii să ştie că există această probabilitate să-şi mişte maşina, să o pună în garaj. Dacă de fiecare dată când anunţăm, de ce am anunţat şi când nu anunţăm de ce nu am anunţat, asta va fi discuţia, înseamnă că niciodată oamenii nu vor avea încredere.

Nu este plăcerea mea sau a Departamentului să dăm mesaje Ro Alert. Foarte rar la nivel înalt se ia această decizie. Avem proceduri. La Bucureşti s-a dat un singur mesaj la ora 14, care de regulă nu poate nimeni să-mi zică că l-am trezit la miezul nopţii, să informăm populaţia, e un lucru normal. Suntem obligaţi să informăm", a conchis Arafat.

