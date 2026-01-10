Ca să nu mai adauge o cheltuială pe listă - cauciucurile de iarnă sau lanţurile - mulţi şoferi aleg o altă variantă mai ieftină, iarna: husele antiderapante. Se montează rapid şi costă puţin. Însă, mare atenţie, pot fi folosite doar în anumite condiţii. Altfel, devin periculoase.

Husele antiderapante textile sunt tot mai des pe lista de cumpărături a șoferilor, în sezonul rece, ca alternativă pentru lanțurile clasice. Sunt preferate pentru că se montează rapid, fără unelte, direct peste anvelopele de pe roțile motrice și pot fi folosite inclusiv pe mașini la care lanțurile metalice nu sunt recomandate. Oferă aderență suplimentară pe zăpadă și gheață, însă doar la viteze reduse și pe distanțe scurte. Un set costă puțin peste 100 de lei, dar specialiștii atrag atenția că aceste huse nu înlocuiesc anvelopele de iarnă și nu sunt eficiente în condiții extreme, precum poleiul sau pantele abrupte. Mai mult, utilizarea lor pe asfalt uscat duce la uzură rapidă, motiv pentru care sunt recomandate strict ca soluție temporară, în condiții de iarnă.

Husele din material textil sunt tot mai căutate pentru că se montează mai ușor, fără unelte, direct pe roțile cu tracțiune și pot fi folosite inclusiv pe mașinile la care lanțurile metalice nu sunt recomandate. Sunt mai silențioase, mai ușor de transportat, însă pot fi folosite doar pe distanțe scurte, cu viteză redusă și nu fac față condițiilor meteo extreme, precum poleiul sau pantele abrupte.

Din punct de vedere legal, această husă de tip șosetă nu este interzisă, dar mașina trebuie să fie echipată cu anvelope de iarnă. Niciun alt accesoriu nu îi scutește pe șoferi de această obligație.

