Incendiu puternic, ieri dimineaţă, în judeţul Galaţi! O hală unde erau depozitate uleiuri uzate a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au ajuns imediat la faţa locului şi au reuşit să ţină sub control flăcările, care din fericire nu s-au extins şi la casele din apropiere. Nu au fost victime, însă proprietarul halei nu avea asigurare, iar pagubele sunt semnificative.

Flăcările violente izbucnit la primele ore ale dimineţii şi au cuprins rapid întreaga hală, iar fumul dens şi înecăcios s-a răspândit în întreg satul gălăţean Şendreni. Panicaţi că focul s-ar putea extinde şi la casele lor, localnicii au sunat disperaţi la 112.

"Detaşamentul de Pompieri Galaţi a intervenit cu şase autospeciale de lucru apă şi spumă pentru lichidarea unui incendiu la un depozit care se ocupa cu colectarea uleiurilor alimentare uzate", a declarat Marius Tănase, ISU Galaţi.

"Era o flacără de câţiva metri în sus, soţia a filmat şi cum să nu ne fie frică? Noroc că a bătut vântul din partea aia şi fumul s-a dus încolo", spune un localnic. "Ne-am speriat, eu am zis că vine ploaia când am văzut norul încolo şi când colo era fum şi venea de aici. Dar anunţase imediat pompierii şi acum ne-am potolit toţi", povesteşte o femeie. "Aveam uşa deschisă la hol şi mi-a venit miros, asta era pe la şase şi jumătate dimineaţa", spune un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

La sosirea pompierilor hala ardea deja în întregime, iar după aproape două ore de luptă cu focul, aceştia au reuşit să-l stingă. "Eu eram plecat din localitate, am fost sunat dimineaţa la şase cincizeci, ulterior am ajuns la hală. Din păcate, nu (n.r. aveam asigurare)", a declarat Emanoil Sandu, proprietarul halei.

Autorităţile au stabilit că incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit electric.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰