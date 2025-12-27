Imagini rare, în Bucureşti, cum numai de sărbători vezi. Capitala a tras frâna de mână. Străzile sunt goale, nu se aud claxoane, nu este loc de nervi. Cu acest peisaj te întâlneşti de două, cel mult de trei ori pe an. Atenţie, însă. Specialiștii avertizează că în astfel de condiții se pot produce şi accidente grave, pentru că mulţi şoferi sunt tentaţi să calce acceleraţia.

Bulevarde goale, intersecții libere, semafoare care se schimbă fără coloane de mașini. Este una dintre puținele zile din an în care oraşul arată altfel.

Un contrast total faţă de haosul de la începutul săptămânii: "Soseaua Mihai Bravu s-a transformat într-o uriaşă parcare pe două rânduri. Să traversezi orașul dintr-o parte în alta pare o misiune imposibilă", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

"Aceeași oră, aceeași locație, aceeași săptămână, 4 zile mai târziu. Șoseaua este liberă, la fel ca tot Bucureștiul. Magia Crăciunului a adus o Capitală fără aglomerație, în care te plimbi de drag cu mașina. Ca orice minune însă, și aceasta o să țină doar câteva zile. Știm asta din experiența anilor trecuți. De luni începe iar goana prin oraș, iar după Revelion revin și ambuteiajele", a precizat Cristi Popovici, reporter Observator.

"Perfect, am vrea să fie aşa în fiecare zi", a spus un şofer.

Liniștea din trafic vine însă și cu un risc. Un oraș liber îi poate păcăli pe unii șoferi. Drumurile goale dau senzația de siguranță, iar atenția poate scădea exact când nu ar trebui.

"În afara faptului că orașul e liber, ești tentat în momentul în care bulevardele largi sunt libere. Mai avem un factor de risc foarte important, și anume semafoarele pe lumină galbenă, pe intermitent. Este o capcană! Foarte mare atenție, dragi conducători auto: adaptați viteza la condițiile de trafic, mențineți viteza legală și fiți foarte atenți - nu călcați pedala de accelerație mai mult decât este necesar", a spus Sorin Ene, specialist în conducere defensivă.

Aşadar, să mergem încet să ne bucurăm de oraş.

