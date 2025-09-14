Aproape învinşi de importurile masive de miere din China şi Ucraina, apicultorii noştri se reinventează pentru a supravieţui. Au creat creme tartinabile cu fructe şi ciocolată, cocktailuri pentru imunitate şi cosmetice pe bază de propolis. Cele mai interesante reţete au fost prezentate şi gustate astăzi de vizitatori la Târgul Naţional al Mierii din Bucureşti.

Preparatele inedite au dispărut primele de pe rafturi. Chiar şi copiii care nu se dădeau în vânt după miere au mai cerut o porţie din invenţiile colorate şi aromate.

Ca să atragă cât mai mulţi oameni, apicultorii au gândit şi variante inedite, mai prietenoase pentru a fi degustate mai ales în prima parte a zilei. De exemplu, cremele de miere care costă aproximativ 20 de lei şi sunt cu diverse sortimente - de la ciocolată, cireşe sau caise.

Delicatesele cu care apicultorii români s-au reinventat

Ca să facă faţă concurenţei neloiale a mierii de import, apicultorii inventează tot felul de reţete naturale pentru afecţiuni.

"Mierea este un aliment, dar şi un medicament. Spre exemplu, mierea de zmeuruş extrem de bună pentru reglarea acitivtăţii gonadelor feminine, a ovarelor. Dacă vorbim despre o miere montană, o miere de zburătoare care este recunoscută pentru terapiile împotriva bolilor de prostată şi împotriva bolilor de ficat, am putea spune că da, ar fi pentru bărbaţi. Este o miere certificată bio şi are preţuri cuprinse între 30 de lei kilogramul şi 70", a declarat Gheorghe Apetrei, apicultor din Neamţ.

"Avem mixurile pentru copii, bărbaţi, femei sunt combinaţii între miere, polen, lăptişor de matcă, propolis. Avem şi siropurile care sunt foarte căutate. 51 de lei, cu esenţă de mugur de brad, cu coacăze şi cătină", a declarat Elena Ghibirgiu, reprezentant stupină din Sibiu.

Cine preferă beneficiile mierii simple - considerată antibiotic natural - trebuie să fie atent la câteva indicii ca să fie sigur că nu cumpără un produs contrafăcut.

"Asta înseamnă o miere naturală - zaharisit de sus până jos. La o lună de zile trebuie să fie zaharisită. Tot borcanul odată, nu trebuie să fie în trepte! Prima miere care se recoltează în primăvară este de rapiţă, dacă vrei să faci o miere în secţiune, poţi să pui într-un borcan jumătate de kilogram de miere de rapiţă, se zahariseşte şi după poţi să pui orice tip de miere. Şi arată aşa. 50 de lei", a declarat Gabriel Niţă, apicultor din Bucureşti.

De la târg nu au lipsit polenul, batoanele de propolis, fagurii şi cosmeticele pe bază de miere. În ultimul deceniu, consumul de miere s-a dublat în România, dar rămâne în continuare mic. Un kilogram pe an, jumătate faţă de greci şi croaţi.

