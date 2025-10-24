Ciocolata românească îi îndulceşte pe străini. În ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 65%. Producem mai mult şi suntem tot mai inventivi. Ciocolatierii noştri scot pe piaţă tot felul de arome inedite: ciocolata cu jumări sau cu gorgonzola.

Bomboanele de ciocolată produse în Bacău sunt tot mai cerute de clienţi. Şi au ajuns cunoscute şi de străini.

"Reţetele, ca inspiraţie, sunt din Grecia. Bomboanele de la muntele Athos. Business-ul este într-o continuă creştere. De la un an la altul, avem o creştere de 70%. Suntem într-un boom de creşter.

În Republica Moldova avem clienţi, în Chişinău. Şi în Bulgaria avem clienţi", a declarat Cristina Sburlan, manager magazin ciocolată.

Cum am ajuns să exportăm ciocolata

Din 2020 şi până în prezent, exporturile de ciocolată au crescut anual cu aproape 13%. De la 105 milioane cât am exportat în 2020, am ajuns la 175 milioane de euro exporturi anul trecut. Ne-au ajutat extinderea capacităților de producție modernizate, accesul la piețele din Europa Centrală și de Est, dar şi diversificarea gamei. Exportăm atât ciocolată industrială cât şi de specialitate.

"Avem un segment care creşte non stop, producţie românească de bean to bar, adică de la păstaia de cacao la produsul finit, ciocolată. Şi cei care fac asta în România au început să exporte foarte mult în afară", a declarat Adina Istrate, organizator festival de ciocolată.

Şi să fie premiaţi la competiţiile internaţionale. "Un francez a luat aurul şi noi am luat argintul şi bronzul. Este o ciocolată granada, 70% bob de cacao. Şi 30% zahăr de trestie nerafinat.International Chocolate Awards, este o competiţie mondială. Şi am câştigat premii cu ciocolată din Venezuela, Nicaragua", a declarat Octavian Petruţ, ciocolatier.

Gusturile cu care vin ciocolatierii români sunt tot mai neobişnuite.

"Pralina cu gorgonzola şi vin roşu. Şi am îmbunătăţit varianta de ciocolată cu jumări", a declarat Andreea Grigoroşoaie, ciocolatier.

Producția de ciocolată a crescut, în medie, cu 3% în fiecare an. În 2024 am avut 14.441 tone.

Şi consumăm mai multă ciocolată.

"Se observă o tendinţă spre calitate. Ştii pe ce ai dat banul şi te-ai bucurat de produsul respectiv", a declarat Andreea Grigoroşoaie, ciocolatier.

"A crescut nr producătorilor de ciocolată. De la 68, cât erau în 2020, la 260 anul trecut. E o creştere mare a acestei industrii.Românul a prins gustul ciocolatei artizanale, de calitate. Care are un alt preţ. Preferă să cumpere mai puţin şi mai bun", a declarat Adina Istrate, organizator festival de ciocolată.

Şi evenimentele de profil de înmulţesc. Festivalul de Ciocolată din Capitală, din acest weekend, e deja la a şaptea ediţie. Preţurile variază. O cutie cu nouă praline, spre exemplu, costă 75 de lei.

