Demiteri la DSP și Spitalul de Copii, după tragedia de la Iași. Rogobete: S-a reacționat târziu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă, după vizita la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", că problemele identificate ţin de nerespectarea protocoalelor medicale şi de o reacţie întârziată. El a anunţat că va cere înlocuirea managerului spitalului şi că va demite conducerea DSP Iaşi, informează News.ro.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că va demite "fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie" conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Acesta cere de asemenea demisia conducerii spitalului de Copii "Sfânta Maria", în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.

"Nu lipsa resurselor, ci lipsa aplicării protocoalelor"

"Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (...) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi", a anunţat ministrul.

Acesta precizează că va "prezenta transparent" concluziile anchetelor care se fac la Iaşi în urma deceselor celor şase copii.

"Dacă se identifică neglijenţă în serviciu, vă asigur că voi transmite rapoartele Parchetului General", a adăugat Alexandru Rogobete.

Nouă copii infectați, șase decese confirmate

"Discutăm despre 9 pacienţi infectaţi cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de faţă, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în Bucureşti, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalţi doi pacienţi care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi", a anunţat ministrul.

El a precizat că, din controlul preliminar pe care l-a coordonat împreună cu echipa mea, cu şeful Inspecţiei Sanitare de Stat şi cu şeful Corpului de Control, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, a identificat o serie de neconcordanţe în aplicarea protocolelor pentru limitarea infecţiilor asociate a activităţii medicale.

9 zile fără documente care să ateste aplicarea protocoalelor

"Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât iese nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei", a arătat ministrul.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

