Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău Observator

Salvamontiştii au anunţat poliţia şi ofiţerii au preluat osemintele în vederea expertizării şi stabilirii identităţii persoanei dar şi cauzei decesului.

"La data de 7 septembrie a.c., ora 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz, au fost sesizați de către Serviciului Public Județean Salvamont Neamț cu privire la faptul că au fost identificate rămășite umane pe Vârful Ocolașu Mare, de pe Muntele Ceahlău", a anunţat IPJ Neamţ.