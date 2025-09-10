Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău
Descoperire macabră făcută duminică de mai mulţi turişti de pe Muntele Ceahlău. Oamenii au mers la Salvamont Neamţ şi au raporta că au găsit un os lung. Salvamontiştii au luat câinele cu ei, au mers în zona respectivă şi au găsit rămăşiţe umane.
Salvamontiştii au anunţat poliţia şi ofiţerii au preluat osemintele în vederea expertizării şi stabilirii identităţii persoanei dar şi cauzei decesului.
"La data de 7 septembrie a.c., ora 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz, au fost sesizați de către Serviciului Public Județean Salvamont Neamț cu privire la faptul că au fost identificate rămășite umane pe Vârful Ocolașu Mare, de pe Muntele Ceahlău", a anunţat IPJ Neamţ.
Zona e una greu accesibilă, dar e totuși frecventată.
Conform unor surse Observator, este posibil ca oasele să aibă peste 20 de ani vechime.
Continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰