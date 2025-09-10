Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău

Descoperire macabră făcută duminică de mai mulţi turişti de pe Muntele Ceahlău. Oamenii au mers la Salvamont Neamţ şi au raporta că au găsit un os lung. Salvamontiştii au luat câinele cu ei, au mers în zona respectivă şi au găsit rămăşiţe umane.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 16:22
Muntele Ceahlau Muntele Ceahlau - Profimedia Galerie (4)

Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău

Observator

Salvamontiştii au anunţat poliţia şi ofiţerii au preluat osemintele în vederea expertizării şi stabilirii identităţii persoanei dar şi cauzei decesului.

"La data de 7 septembrie a.c., ora 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz, au fost sesizați de către Serviciului Public Județean Salvamont Neamț cu privire la faptul că au fost identificate rămășite umane pe Vârful Ocolașu Mare, de pe Muntele Ceahlău", a anunţat IPJ Neamţ.

Articolul continuă după reclamă

Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău

Observator

Zona e una greu accesibilă, dar e totuși frecventată.

Conform unor surse Observator, este posibil ca oasele să aibă peste 20 de ani vechime.

Continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău

Observator

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

oase muntii ceahlau salvamont politie ramasite umane
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Evenimente » Descoperire macabră. Mai mulţi turişti au găsit oase umane pe Muntele Ceahlău