Descoperire arheologică spectaculoasă în județul Botoșani. Aproape de Darabani, un tezaur vechi de aproape două mii de ani a fost găsit întâmplător.

Un bărbat, care a ieșit la plimbare cu detectorul de metale, a găsit, la mică adâncime, un vas din argint în care se aflau mai multe brățări masive și peste 570 de monede romane din argint.

Tezaurul mai cuprinde două inele, o cataramă, o fibulă și o piesă din bronz folosită la înhămarea cailor. Primele evaluări arată că o parte dintre brățări aparțin culturii dacice.

Descoperirea acoperă perioada secolelor întâi și trei înainte de Hristos. Conform legii, piesele au fost predate autorităților și urmează să fie supuse unei expertize, apoi clasate în patrimoniul național. Zona va fi cercetată suplimentar de specialiști.

