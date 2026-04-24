Video Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale

Descoperire arheologică spectaculoasă în județul Botoșani. Aproape de Darabani, un tezaur vechi de aproape două mii de ani a fost găsit întâmplător.

de Alexandra Paraschiv

la 24.04.2026 , 07:52
Un bărbat, care a ieșit la plimbare cu detectorul de metale, a găsit, la mică adâncime, un vas din argint în care se aflau mai multe brățări masive și peste 570 de monede romane din argint.

Tezaurul mai cuprinde două inele, o cataramă, o fibulă și o piesă din bronz folosită la înhămarea cailor. Primele evaluări arată că o parte dintre brățări aparțin culturii dacice.

Descoperirea acoperă perioada secolelor întâi și trei înainte de Hristos. Conform legii, piesele au fost predate autorităților și urmează să fie supuse unei expertize, apoi clasate în patrimoniul național. Zona va fi cercetată suplimentar de specialiști.

Articolul continuă după reclamă
Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
Observator » Evenimente » Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.