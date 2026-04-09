Intervenţie contracronometru în Botoşani, unde poliţiştii au reuşit să salveze un bărbat aflat în pragul unui gest extrem. Baricadat în locuinţă şi cu fragmente de sticlă în gură, acesta a fost convins să renunţe după o oră de negocieri tensionate.

Botoşănean, salvat în ultimul moment. S-a închis în casă şi a ameninţat că-şi taie gâtul cu o bucată de sticlă

"Astăzi, în jurul orei 05:30, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de către un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din Dorohoi, care a anunţat că intenţionează să recurgă la un gest extrem, pe fondul unor neînţelegeri în familie. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă echipaje de poliţie, care au constatat că persoana se afla singură în locuinţă şi era baricadată în interior. Aceasta ţinea o bucată de sticlă la nivelul gâtului şi avea fragmente de sticlă în cavitatea bucală", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani.

Poliţiştii din Dorohoi ajunşi primii la faţa locului au început dialogul cu bărbatul respectiv, au încercat să îl calmeze şi să-l determine să renunţe la intenţiile sale, scrie News.ro.

Ulterior, la intervenţie a participat negociatorul poliţiei, care, în urma discuţiilor purtate timp de aproximativ o oră, a reuşit să-l convingă pe bărbat să renunţe la gestul extrem.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru a-i fi evaluată starea de sănătate.

