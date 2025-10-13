Destin tragic pentru doi tineri din judeţul Maramureş. Aceştia şi-au pierdut viaţa după ce maşina în care se aflau a ajuns pe contrasens şi s-a izbit puternic de un TIR. Din păcate, şoferul camionului nu a mai avut timp să evite impactul fatal.

Destin frânt prea devreme. Doi tineri din Maramureş, spulberaţi de TIR în drum spre facultate

Tragedia a avut loc în comuna Câţcău, din judeţul Cluj, în jurul orei 16:45. La volanul maşinii era un tânăr de 21 de ani, iar în dreapta o fată de 24 de ani. Cei doi erau din judeţul Maramureş şi se îndreptau spre Cluj-Napoca, la facultate. La un moment dat, autoturismul a pătruns pe contrasens şi s-a izbit frontal de un TIR. Şoferul camionului nu a mai avut timp să evite tragedia.

"Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din judeţul Maramureş, care circula din direcţia municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule", spune Andreea Răchită, IPJ Cluj.

Din păcate, tinerii nu au avut nicio şansă de supravieţuire. Impactul a fost atât de violent încât şi-au pierdut viaţa pe loc. Şoferul tirului a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Articolul continuă după reclamă

"Ajunşi la faţa locului forţele noastre au găsit o femeie în afara autoturismului, dar şi un bărbat încarcerat. Din păcate, ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarate decedate", a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

Poliţiştii urmează acum să stabilească cum s-a întâmplat, mai exact, tragedia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰