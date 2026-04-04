Tradiționalul pelerinaj de Florii din București a adunat peste șase mii de credincioși în acest an. Procesiunea s-a întins pe aproape 3 kilometri, iar polițiștii au restricționat traficul din zona Catedralei Naționale mai bine de o oră. Oamenii s-au rugat în special pentru sănătate și liniște sufletească.

Mii de credincioși au luat la pas străzile capitalei, într-un pelerinaj plin de credință și speranță. Au pornit de la Catedrala Națională pe un traseu lung, cu două opriri, până la Catedrala Patriarhală. Acolo au fost întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel.

"E frumos, e plăcut să vezi atâta lume că se strânge în întâmpinarea Domnului. E foarte plăcut, e ceva unic, așa. Te întâlnești o dată în an cu chestiile astea", a spus o femeie.

"E o chestie în primul rând pentru liniștea noastră sufletească. Aduce pace, liniște, bucurie", a fost părerea altui credincios.

"Acești oameni au venit pentru că Dumnezeu i-a adus aici. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat o zi așa de frumoasă", a spus o altă credincioasă.

Ce semnifică pelerinajul de Florii

Pelerinajul reconstituie intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim.

"Iisus i-a răspuns: Eu sunt învierea și viața. Învierea este acum, aici, aproape. […] A adăugat Mântuitorul Iisus: Cel ce crede în mine viu va fi, chiar dacă va muri", au fost cuvintele Patriarhului Daniel.

Procesiuni impresionante au fost și în restul țării. La Suceava, icoana Intrării Domnului în Ierusalim a fost purtată de tineri îmbrăcați în costum popular.

"Este un moment unic și simbolic. Simt fericire și o liniște atunci când mă aflu aici", a spus o tânără.

Ramurile de finic, simbol al pelerinajului

Credincioșii au purtat ramuri de finic.

"Simbolizează intrarea triumfală a Mântuitorului în cetatea Ierusalimului și tot de atunci și până acum diferite popoare [...] au simbolizat această sărbătoare cu ramuri diverse, de măsline, de salcie sau de liliac", a spus purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Alexandru Sava.

După Duminica Floriilor, credincioșii intră în Săptămâna Patimilor.

