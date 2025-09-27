Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului interimar al Spitalului Sf. Maria, unde şase copii au fost ucişi de o bacterie periculoasă. Acum ies la iveală noi cazuri. Un bebeluş a murit în iunie după ce s-a infectat cu o altă bacterie, în acelaşi spital, în aceeaşi secţie. Rudele fac acuzaţii grave: focare existau încă din primăvară, dar au fost raportate tot cu întârziere. Şi mai grav, nici măcar acum, autorităţile nu au descoperit sursa infecţiei, într-un spital renovat din temelie, cu peste 30 de milioane de euro.

A intrat în spital cu o afecţiune banală și după trei zile s-a infectat cu o bacterie ucigașă. O fetiţă de numai 9 zile a murit la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași, în această vară. Familia acuză că bebelușa a luat microbul chiar din secția ATI, acolo unde în ultimele săptămâni și-au pierdut viața alți șase copii.

Fetiţă de 9 zile, ucisă de o bacterie

"S-a internat pe 25 mai pentru un icter prelungit cu o stare de sănătate foarte bună. La 72 de ore de la internare s-a pozitivat klebsiella. Am fost informată că nu are nicio şansă la viaţă, că nu se poate face nimic pentru ea", a declarat mătuşa fetiţei.

Certificatul medico-legal confirmă cauza decesului: sepsis cu klebsiella. Într-un răspuns trimis familiei, şi Direcţia de Sănătate Publică recunoaşte că în doar cinci luni, alţi 12 copii au fost ucişi de bacterii periculoase, în acelaşi spital.

"A fost focar în luna martie, conform răspunsului de la DSP şi în iulie, la o lună de la deces, iar focar. De klebsiella. Asta e problema. Că nu e singurul caz. Cât am stat la spital, în curtea spitalului, aşteptând un răspuns, am discutat cu mai multe familii, care mi-au relatat acelaşi lucru", a mai adăugat mătuşa fetiţei.

Rudele micilor pacienţi acuză că focarele ar fi fost raportate cu întârziere, iar protocoalele ignorate. Cum s-a întâmplat şi de această dată, o spune tranşant chiar Ministrul Sănătăţii care astăzi a venit personal în control la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Şi a anunţat măsuri dure.

Ministrul Sănătăţii cere demisia directorului spitalului de Copii

"În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene s-a reacționat mult prea târziu, la o distanță de aproape o săptămână, și iată că 10 zile nu am identificat împreună cu echipa mea cum și în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecții. Solicit schimbarea din funcție a managerului unității sanitare, iar eu voi demite fără nicio explicație conducerea Direcției de Sănătate Publică din județul Iași", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Trei ore a petrecut ministrul Sănătății în spitalul de pediatrie din Iași. A cerut documente la verificat, a vorbit cu toate cadrele medicale implicate și a vizitat secția de ATI. A venit însoțit de șefa inspecției sanitare de stat și șeful corpului de control. Aceștia vor mai rămâne la Iași, la spitalul de pediatrie, pentru a continua ancheta.

Pentru că nici măcar până la această oră, data primului caz de infectare nu este clară. Nici sursa infecţiei şi nici cum s-a răspândit. "Unii știți că în 7, unii că în 10, alții că la sfârșit de august", a declarat Emanuel Ungureanu, membru în comisia de sănătate a Camerei Deputaților.

Reporter: La ce moment de la primul caz ați prelevat probele și ați testat personalul?

Managerul spitalului: Pe data de 16! Primul caz s-a recoltat pe data de 7, confirmarea , hemocultura validată a fost pe data de 10.

"În 15 septembrie a fost trimis către DSP prima informare că există trei pacienți identificați cu acest germene patogen", a declarat ministrul Sănătății.

"De ce a așteptat DSP 14 zile să vină să constate focar aici?", spune Emanuel Ungureanu. O întrebare la care încă așteaptă răspuns și familiile victimelor care, în plus, acuză că regulile sanitare erau doar pe hârtie. În realitate, asistentele ar fi intrat la pacienți fără măsuri de protecție.

Familiile victimelor acuză că regulile sanitare erau doar pe hârtie

"Primul lucru care mi-a atras atenția este că o asistentă avea o bijuterie pe mâini. Nimeni care are contact cu pacientul, cu patul nu are voie să aibă pe mâini absolut nimic - nici bijuterii, nici ojă", punctează deputatul Emanuel Ungureanu.

"Îmi pare rău că acei copii au murit. Voi analiza dacă am greșit cu ceva și ce anume am greșit", a declarat dr. Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași. Ministrul Sănătății susține că în acest moment niciun pacient din Spitalul Sf Maria nu mai este infectat cu bacteria ucigaşă.

