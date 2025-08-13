Deţinut, evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, spre Penitenciarul Jilava. A fugit pe câmp

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, la secţia de Psihiatrie. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.

”Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe a fugit, în jurul orelor 17.50, din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secţia de psihiatrie”, a precizat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

Unitatea de deţinere a fost alertată de urgenţă, administraţia penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituţională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoşani şi Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din poliţişti de penitenciare şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău, Brigada Mobila de Jandarmi Bacău şi alte forţe de sprijin.

Semnalmentele bărbatului evadat

El are o înălţime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, faţă ovală, sprâncene arcuite, mustaţă deasă cu colţurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurţi de culoare închisă şi tricou de culoare albă.

ANP a amintit că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani.

”La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani.

În prezent se desfăşoară activităţile specifice pentru găsirea bărbatului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰