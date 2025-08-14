Aseară, un deţinut a pus poliţia pe jar timp de aproape 8 ore. Individul în vârstă de 58 de ani, arestat pentru conducere sub influența alcoolului, era transportat cu Ambulanţa spre penitenciarul Jilava în momentul evadării.

Într-o fracţiune de secundă, a sărit din mers pe geamul maşinii, pe centura oraşului Bacău şi s-a făcut nevăzut. Poliţiştii au început căutările în lanul de porumb aflat la marginea şoselei şi au continuat, apoi, să perieze zone întregi.

Echipele de poliţişti, jandarmi şi lucrătorii din penitenciar l-au găsit după miezul nopţii, ascuns în vegetaţia din afara Bacăului. Pentru fapta sa, bărbatul va sta în spatele gratiilor între 6 luni şi 3 ani în plus faţă de prima condamnare.

Incidentul a avut loc la doar o zi distanţă de la evadarea din Penitenciarul Mărgineni, unde un bărbat a fost căutat 17 ore, după a profitat de mai multe breşe de securitate din închisoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰