Video Deţinutul evadat dintr-o ambulanţă, în drum spre Jilava, găsit după 8 ore de căutări. Se ascundea lângă Bacău

Aseară, un deţinut a pus poliţia pe jar timp de aproape 8 ore. Individul în vârstă de 58 de ani, arestat pentru conducere sub influența alcoolului, era transportat cu Ambulanţa spre penitenciarul Jilava în momentul evadării.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 07:27

Într-o fracţiune de secundă, a sărit din mers pe geamul maşinii, pe centura oraşului Bacău şi s-a făcut nevăzut. Poliţiştii au început căutările în lanul de porumb aflat la marginea şoselei şi au continuat, apoi, să perieze zone întregi.

Echipele de poliţişti, jandarmi şi lucrătorii din penitenciar l-au găsit după miezul nopţii, ascuns în vegetaţia din afara Bacăului. Pentru fapta sa, bărbatul va sta în spatele gratiilor între 6 luni şi 3 ani în plus faţă de prima condamnare.

Incidentul a avut loc la doar o zi distanţă de la evadarea din Penitenciarul Mărgineni, unde un bărbat a fost căutat 17 ore, după a profitat de mai multe breşe de securitate din închisoare.

