Au fost momente de groază într-un restaurant din Galaţi, unde o petrecere de logodnă s-a transformat, aseară, într-un coşmar. Un incendiu devastator a cuprins localul în care se aflau zeci de petrecăreţii. Oamenii au început să o ia disperaţi la fugă, ca să scape din calea flăcărilor. În pericol au fost şi clădirile învecinate.

Una dintre cele mai frumoase zile din viaţa viitorilor miri s-a năruit în câteva clipe, când flăcările au început să cuprindă salonul de evenimente. Panica i-a cuprins imediat pe invitaţi, care nu ştiau cum să iasă mai repede din restaurant. "Am auzit câteva femei care ţipă şi, zic ei: Cred că e un foc de artificii. Dar eu auzeam un sfârâit. Dintr-odată, văd ditamai flacăra în spate, la terasa aia. Eu am fost puţin intoxicat cu fum", povesteşte un bărbat.

Restaurant din Galaţi, cuprins de flăcări în timpul unei petreceri de logodnă

Salvatorii serii au fost chiar membrii formaţiei care cânta la eveniment. Aceştia au deschis uşa din spate şi au ajutat invitaţii să iasă înainte ca focul să se extindă şi mai mult. La scurt timp, zona a fost împânzită de pompieri, care s-au luptat cu flăcările uriaşe.

"La momentul izbucnirii incendiului, în imobil se aflau aproximativ 40 de persoane, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime", a declarat Rebecca Popa - ISU Galaţi.

Echipajele au reuşit să scoată din restaurant mai multe butelii care puteau să explodeze în orice moment. "Pericolul de explozie ar fi putut să existe doar în situaţia în care buteliile nu erau extrase la timp. Erau câteva butelii de gaz şi am înţeles că şi o butelie cu oxigen fololsită la un dozator de bere, dar au fost evacuate", a explicat un bărbat. Flăcările au fost, în cele din urmă, stinse, iar acum autorităţile încearcă să afle de la ce a pornit incendiul.

